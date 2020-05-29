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413 kaçak yapının tespit edildiği Antalya'da yıkımlar devam ediyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Antalya’da 413 yapının kaçak olduğunu açıklaması ile birçok ilçede başlatılan yıkım çalışmaları devam ediyor. Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, “Yıkım işlemlerine daha önce başlamıştık yıkmaya da devam ediyoruz. Bir yerde kaliteyi yakalayacaksak kaçak yapıya kesinlikle göz yummamamız lazım” dedi.

413 kaçak yapının tespit edildiği Antalya'da yıkımlar devam ediyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Antalya’da 413 yapının kaçak olduğunu açıklaması ile birçok ilçede başlatılan yıkım çalışmaları devam ediyor. Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, “Yıkım işlemlerine daha önce başlamıştık yıkmaya da devam ediyoruz. Bir yerde kaliteyi yakalayacaksak kaçak yapıya kesinlikle göz yummamamız lazım” dedi.

29 Mayıs 2020 Cuma 12:26
2012 Okunma
413 kaçak yapının tespit edildiği Antalya'da yıkımlar devam ediyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 266'sı Kaş'ta, 49'u Kemer'de, 40'ı Demre ve 15' i Manavgat'ta tespit edilen imara aykırı 413 yapının tamamının yıkılacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Beldibi Mahallesi'nden Ulupınar Mahallesi'ne bağlı Çıralı mevkiine kadar birçok alanda yıkım gerçekleştiren Kemer Belediyesi, Bakanlık tarafından tespit edilen 49 yapının tamamını kısa sürede bitirmeyi planlıyor.

Başkan Topaloğlu: "Kaçak yapıya asla taviz vermeyeceğiz"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Bir yerde kaliteyi yakalayacaksak kaçak yapıya kesinlikle göz yummamamız lazım. 31 Aralık 2017'den önce yapılanlar zaten yasal bir süreci kazandılar. Ama 31 Aralık 2017'den sonra yapılanlar bizim için kaçaktır. Zaten Çevre ve Şehircilik bunların bütün yapı kayıtlarını iptal ediyor ve bize geliyor. Yapı kayıtları iptal olmuş ve mahkemeyi de kaybetmiş olan vatandaşların kaçak yapılarını Beldibi'nden Çıralı'ya kadar yıktık ve yıkmaya da devam ediyoruz. Eğer başta da söylediğim gibi bir yerde kaliteyi yakalamak istiyorsak kaçak yapıya asla göz yummamamız lazım. İşte bugün gördük iş hanlarını komple yıktık. Bundan sonra da kaçak yapıları yıkmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza söylüyorum lütfen kaçak yapıya meydan vermesinler çünkü en çok zararı onlar çekecektir. Biz Kemer Belediyesi olarak kaçak yapıya asla taviz vermeyeceğiz” dedi.

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