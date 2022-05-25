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4. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu düzenlendi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen sempozyumda “Dijital Çağda İletişim Araştırmaları” ele alındı.

ANTALYA 25.05.2022, 15:02
4. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu düzenlendi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen sempozyumda “Dijital Çağda İletişim Araştırmaları” ele alındı.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu (IMS 2022), 16-18 Mayıs tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlendi. Çevrim içi olarak düzenlenen ‘Dijital Çağda İletişim Araştırmaları’ temalı sempozyumda, 14 farklı ülkeden ve 24 farklı üniversiteden katılımcı, iletişim disipliniyle ilgili farklı alanlarda yürütmüş oldukları araştırmalarını paylaştı.

“İletişimde yaşanan dönüşüme katkı sağlayacak”

4. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Video konferans yoluyla konuşma yapan Rektör Özkan, dijital iletişim teknolojilerini açıklamak için yeni yollar ve araştırmaların gerekliliğine vurgu yaparak; “Farklı geçmişlere sahip uluslararası araştırmacıları iletişim biliminde yaşanan dönüşümleri tartışmak üzere bir araya getirmek amacıyla gerçekleştirilen sempozyumun, hepimizin aklındaki bazı soruları yanıtlamakla kalmayıp, aynı zamanda yeni ve verimli soruların yeşermesine zemin hazırlayacağına inanıyorum” dedi. Emeği geçen İletişim Fakültesi mensuplarına teşekkür eden Rektör Özkan, 5. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu’nu, Antalya’da yüz yüze yapmayı umduklarını ifade etti.

“Uluslararası bir forum”

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Figen Ebren ise IMS 2022’nin iletişim alanı ile ilgili farklı disiplinlerden akademisyenlerle uygulayıcıların deneyimlerini ve bilgilerini paylaşmak için uluslararası bir forum olduğunu dile getirdi. “Sempozyumun tüm paydaşlarına, dijital çağda iletişim araştırmalarında önemli ilerlemeler getirmesi için yeni yollar açacağına inanıyorum” diyen Ebren, pazarlama, yapay zekaya, sosyal medyada temsil, algoritmik markalaşma gibi pek çok farklı konuda açılış konuşmaları yapacak 5 farklı ülkeden 5 önemli konuşmacıya ve iki gün boyunca toplam 8 oturumda bildiri sunacak katılımcılara teşekkürlerini iletti.

“Belçika, Macaristan, Güney Kore ve ABD’den katılım”

Açılış konuşmalarının ardından, sempozyumun ilk günü Türkiye’nin yanı sıra Belçika, Macaristan, Güney Kore ve ABD’den de katılım sağlayan onur konuklarının sunumları ile başladı. Belçika Louvain Katolik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Valérie Swaen, ‘Pazarlama iletişimi kurumsal sosyal sorumluluğa katkı sağlar mı ya da kurumsal sosyal sorumluluk pazarlamaya katkı sağlar mı?’ başlığını taşıyan sunumu ile konuşmasını gerçekleştirdi. Sonrasında, Macaristan’daki Budapeşte Corvinus Üniversitesi’nden Doç. Dr. Tams Bokor, ‘Zeki öğrenci veya kötü komşu? Yapay zekaya ilişkin gündelik anlatılar ve yapay zekanın insanlıkla ilişkisi’ başlıklı konuşmasını gerçekleştirirken Macaristan’da yürütülmüş araştırma bulgularını paylaştı. Öğleden önceki son onur konuğu konuşmaları oturumunda Güney Kore’deki Hallym Üniversitesi’nden Prof. Dr. Michael Prieler ise ‘Sosyal Medya ve Temsil’ başlıklı konuşmasında gelenekselden dijitale geçişte medya temsillerinin ‘temsil’den ‘öz-temsil’e dönüştüğüne vurgu yaptı.

“Güncel örnekler üzerinden tartışıldı”

Onur konuğu konuşmalarının öğleden sonraki ikinci oturumunda Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Emre Toros, ‘Dijital çağda iletişim araştırmaları: nerede yanlış gitti ve nasıl düzeltebiliriz?’ başlıklı konuşmasında dijital çağdaki iletişim araştırmalarında karşılaşılan sorunların nereden kaynaklandığına ve çözümü noktasında nelerin yapılabileceğine ilişkin tartışmalar yürüttü. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Robert Kozinets ise ‘Algoritmik Markalama: 2020’lerde Pazar İletişimini Anlamak’ başlıklı konuşmasında Facebook ve Google gibi şirketlerin algoritmalar kullanarak yürüttükleri markalama süreçlerini güncel örnekler üzerinden tartıştı.

“Pandemiyi değil dijital iletişimi konuşmak istedik”

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve IMS 2022 Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Deren Van Het Hof, pandemi sürecinde dijital iletişim teknolojileriyle yeni deneyimler kazanıldığını belirterek, “Açıkçası dijital iletişim teknolojilerini merkeze almak istedik; yeni ne öğrendik ve bu yenilikler ne tür sorulara sebep oldu, bu deneyimler yeni ne tür araştırma alanları açtı bizlere. Pandemi nedeniyle ortaya çıkan soruları, yeni yöntemlerle araştırma konusunda yapılabilecek iletişim çalışmalarını odağımıza aldık ve özellikle farklı araştırmalara yer vermeye çalıştık” dedi.

14 farklı ülkeden ve 24 farklı üniversiteden iletişim disipliniyle ilgili çalışmalar yürüten katılımcılar, 4. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu aracılığıyla çevrimiçi olarak bir araya geldi. 16-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşen sempozyumda, onur konuklarının açılış sunumlarının ardından ikinci ve üçüncü günde gazetecilik, sosyal medya, medya okuryazarlığı, bağımlılık, toplumsal cinsiyet ve eğitim, halkla ilişkiler ve siyaset konularında toplam 25 bildirinin sunumu gerçekleştirildi.

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