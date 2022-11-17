4. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Antalya’da 4. kattan düşen inşaat işçisi yaşamını yitirdi.

Olay, Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Özer (45) sıva yaptığı sırada dengesini kaybederek 4. kattan düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Özer, hastaneye sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan inşaat işçisi, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.