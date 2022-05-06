4. Alanya Uluslarası Çocuk Festivali kapılarını açıyor

Alanya Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 4.’sü düzenlenecek olan Alanya Uluslararası Çocuk Festivali ve Kitap Fuarı yarın başlıyor. 7-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festival birbirinden renkli birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in başlattığı Alanya Uluslararası Çocuk Festivali ve Kitap Fuarı bu yıl 4. kez kapılarını açıyor. 7 Mayıs tarihinde başlayacak olan ve birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan festival, 15 Mayıs tarihine kadar devam edecek ve binlerce çocuk ile ailelerini ağırlayacak.

4. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali ve Kitap Fuarı, 7 Mayıs Cumartesi günü Eğitimci Ali Koç’un ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Serkan Karaismailoğlu’nun seminerleri ile başlayacak.

8 Mayıs günü 4 önemli isim çocuklar ve aileleri ile buluşacak. Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, Yazar Ömür Kurt, Eğitimci-Yazar Tuğba Coşkuner ve Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Rehberlik ABD Başkanı Doç. Dr. Mustafa Uslu’nun eğitici ve eğlenceli seminerleri sahne alacak.

İskeleye eğlence alanı kuruluyor

Alanya Belediye Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan festivalin açılışı ise Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in de katılımı ile 9 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Hafta sonu yapılacak olan seminer programlarının ardından çocuk kitap fuarı, çocuk etkinlikleri, yazarlar ile buluşma, söyleşiler, çocuk tiyatroları, kukla performansları, sahne gösterileri, geleneksel çocuk oyunları, çeşitli yarışmalar ile festival 15 Mayıs’a kadar devam edecek.

Program çerçevesinde 10 Mayıs Salı ve 11 Mayıs Çarşamba günleri Alanya İskele Şelale Önüne Playland Eğlence Alanı kurulacak ve tüm çocukların doyasıya eğleneceği bir alan oluşturulacak.

Başkan Yücel’den davet

Tamamen ücretsiz ve tüm vatandaşlara açık olacak olan etkinliklere herkesi davet eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Bu yıl 4.’sünü düzenleyeceğimiz Alanya Ulusarası Çocuk Festivali ve Kitap Fuarı için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Hem çocuklarımız hem de aileleri için yararlı ve eğlenceli bir program hazırladık. Çocuklarımızın eğlenirken öğreneceği festivalimize tüm Alanya halkımızı davet ediyorum” dedi.