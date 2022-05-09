4. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali ziyaretçilerine kapılarını açtı

Alanya Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Alanya Uluslararası Çocuk Festivali bu yıl 4. kez kapılarını açtı.

Alanya Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Alanya Uluslararası Çocuk Festivali, Alanya Kültür Merkezi’nde 4. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. 7-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek festival boyunca yazarlar ve uzmanlar söyleşi ve imza günleriyle, onlarca kitabevinden binlerce kitap, Alanya Belediye Tiyatrosu da çocuk oyunlarıyla çocuklarla buluşacak. Festivalin açılış törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili ve çocuklar katıldı.

“Çocuklarımız adına gururluyuz”

Çeşitli sahne gösterilerinin ardından gerçekleşen açılışta konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Bir çocuğun gülüşü dünyayı değiştirir’ anlayışıyla yola çıkarak çocuklarımıza karşı olan sorumluluğumuzun bir gereği olarak başlattığımız, ülkemizin ilk ve tek çocuk festivalimizin bu yıl 4’üncüsünü gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Her yıl çıtasını biraz daha yükseğe taşıdığımız Çocuk Festivalimizde, bu yıl da ülkemizin eğitim ve aile konusunda önde gelen yazarlarını ağırlayacağız. Birçok yayın evinin yer aldığı Kitap fuarımız 7 ila 15 Mayıs tarihleri arasında Alanya halkımızın ilgisine açık olacak” dedi.

“Toplumu ihya etmenin yolu okumaktan geçiyor”

“18 yıllık belediye başkanlığım döneminde en çok önem verdiğim konu eğitim oldu” diyen Başkan Yücel, “Belediyemizin her daim önceliği, milli ve manevi değerlerimizi, Alanya’mızın tarihi ve kültürel dokusunu koruyarak, gelecek nesillere aktarmaktır. Şehirler imar edilebilir. Biz Alanya Belediyesi olarak imar faaliyetlerinde çok yol kat ettik. Ama temel mesele insanın ihyasıdır. O da kültür, sanat ve eğitim çalışmalarıyla mümkündür. Unutmayalım toprağı vatan kılan silah, top, tüfek ise; vatanı medeniyet kılan da kültürdür. Bu açıdan belediyemiz eğitim ve kültürel çalışmalar üzerinde hassasiyetle durmaktadır” diye konuştu.