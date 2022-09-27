4. Alanya Kitap Fuarı 30 Eylül’de kapılarını açıyor

Alanya Belediyesinin “Bu şehirde okur var” sloganıyla başlattığı ve geleneksel hale getirdiği Alanya Kitap Fuarı bu yıl 4. kez kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Alanya Kitap Günleri, 30 Eylül’de 4. kez kapılarını ziyaretçilerine açacak. Alanya Kültür Merkezi’nde misafirlerini ağırlayacak organizasyona, Türkiye’nin önde gelen çok sayıda yayınevinin yanı sıra, çeşitli alanlarda tanınmış isimler de katılacak. Birbirinden değerli yazarların ağırlanacağı organizasyonda geçmiş dönemlerde Milli Eğitim Bakanlığı görevini de üstlenen Dr. Ziya Selçuk da yer alacak.

Kitap Günleri’nin 9 Ekim’e kadar devam edeceğini kaydeden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya’mız için çok önemli bir etkinlik. Türkiye’nin önde gelen birçok yayınevi Kültür Merkezi Fuaye alanında 10 gün boyunca stant açacak. Okuyucularımızı daha çok kitap ve yazarla buluşturmak istiyoruz. Aynı zamanda mesleğinde uzman yazar, araştırmacı, akademisyen, psikolog konuşmacılarımız var. Hepsi birbirinden değerli katılımcılarımız kendi alanında birer söyleşi yaparak sonrasında okuyucuları için kitap imzalayacaklar” dedi.

Alanya Belediyesi olarak böyle bir organizasyona tekrar ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarının altını çizen Başkan Yücel, tüm vatandaşları ve öğrencileri kitap fuarına davet etti.