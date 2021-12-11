Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Alanya Kitap Günleri başladı. Alanya Kültür Merkezi’ndeki kitap günleri 19 Aralık’a kadar devam edecek.

Açılış programına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, etkinlik hakkında bilgi verip, kitap okumanın yararları konusunda birer konuşma yaptı.

3. Alanya Kitap Günleri’nin açılış programında konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Kenti ve insanı ihya etmek için çıktığımız yolda; bu gün çok önem verdiğimiz bir etkinliğimizi, Alanya Kitap Günleri’nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu yıl çıtamızı çok yükseğe taşıdık. Ülkemizin yetiştirdiği çok değerli birçok ismi ve çok kaliteli yayınevlerinden binlerce kitabı kıymetli vatandaşlarımızla buluşturuyoruz” dedi.

"Dijital bağımlılık"

Pandemi dolayısıyla neredeyse tüm ailelerin en büyük şikayet konusunun dijital bağımlılık olduğunun altını çizen Yücel; “Dijital bağımlılığın en güzel ilacı ise kitap sevgisi ve düzenli kitap okuma alışkanlığıdır. Çocuklarımıza, gençlerimize kitapların değerini anlatabilmek bizim için çok önemli. Pandemi dolayısıyla 2 yıldır gerçekleştirilemeyen Alanya Kitap Günleri’nin normalleşme süreciyle tekrar düzenlendik. Velilerimizi, gençlerimizi, çocuklarımızı kitaplarla, yazarlarla, eğitimcilerle buluşturuyoruz. Ülkemizin yetiştirdiği, alanında uzman, çok kıymetli isimler Alanya Kitap Günleri’nde söyleşiler gerçekleştirecek. Tüm vatandaşlarımızı söyleşilere, imza günlerine ve kitap fuarımıza davet ediyorum. Gerçekten ilgi ve katılımın her yıl gittikçe arttığını görmek bizleri ne kadar doğru bir iş yaptığımız noktasında mutlu ediyor. İnşallah bundan sonraki yıllarda, daha büyük alanlarda, daha çok insanın istifade edebileceği kitap günleri düzenlemek nasip olur. Katkı sağlayan Alanya Kaymakamlığımıza, Milli Eğitim Müdürlüğümüze, sponsorlarımıza ve destek olan herkese teşekkür ederim” ifadesine yer verdi.

"İlk konuk Deniz Ülke Arıboğan"

3. Alanya Kitap Günleri’nin ilk konuğu, Oxford Üniversitesi CRIC Merkezi Kıdemli Üyesi, Üsküdar Üniversitesi İTBF Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Duvarlarla Çevrelenen Dünyamız ve Pandemi” konulu söyleşisi ile konuklarla beraber oldu. Türkiye ve dünya politikalarına değinen Arıboğan’ın söyleşisi ilgiyle takip edildi. Söyleşinin ardından Arıboğan, başta Başkan Yücel olmak üzere uzun kuyruklar oluşturan kitapseverlerin kitaplarını imzaladı. Kitap Günleri, Alanya Kültür Merkezi’nde 19 Aralık Pazar gününe kadar çeşitli yazar, eleştirmen ve sanatçıların söyleşi ve kitap satışlarıyla devam edecek.