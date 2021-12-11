banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
1976 model ’Murat 124’ ile yaptığına inanamayacaksınız
1976 model ’Murat 124’ ile yaptığına inanamayacaksınız
Yargıtay’dan flaş kaynana kararı!
Yargıtay’dan flaş kaynana kararı!
TPAO'ya petrol arama ruhsatı verildi
TPAO'ya petrol arama ruhsatı verildi
Bulgaristan’da koalisyon müzakerelerinde anlaşma sağlandı
Bulgaristan’da koalisyon müzakerelerinde anlaşma sağlandı

3.Alanya Kitap Günleri başladı

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Alanya Kitap Günleri başladı. Alanya Kültür Merkezi’ndeki kitap günleri 19 Aralık’a kadar devam edecek.

ANTALYA 11.12.2021, 12:07
3.Alanya Kitap Günleri başladı

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Alanya Kitap Günleri başladı. Alanya Kültür Merkezi’ndeki kitap günleri 19 Aralık’a kadar devam edecek.

Açılış programına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, etkinlik hakkında bilgi verip, kitap okumanın yararları konusunda birer konuşma yaptı.

3. Alanya Kitap Günleri’nin açılış programında konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Kenti ve insanı ihya etmek için çıktığımız yolda; bu gün çok önem verdiğimiz bir etkinliğimizi, Alanya Kitap Günleri’nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu yıl çıtamızı çok yükseğe taşıdık. Ülkemizin yetiştirdiği çok değerli birçok ismi ve çok kaliteli yayınevlerinden binlerce kitabı kıymetli vatandaşlarımızla buluşturuyoruz” dedi.

"Dijital bağımlılık"

Pandemi dolayısıyla neredeyse tüm ailelerin en büyük şikayet konusunun dijital bağımlılık olduğunun altını çizen Yücel; “Dijital bağımlılığın en güzel ilacı ise kitap sevgisi ve düzenli kitap okuma alışkanlığıdır. Çocuklarımıza, gençlerimize kitapların değerini anlatabilmek bizim için çok önemli. Pandemi dolayısıyla 2 yıldır gerçekleştirilemeyen Alanya Kitap Günleri’nin normalleşme süreciyle tekrar düzenlendik. Velilerimizi, gençlerimizi, çocuklarımızı kitaplarla, yazarlarla, eğitimcilerle buluşturuyoruz. Ülkemizin yetiştirdiği, alanında uzman, çok kıymetli isimler Alanya Kitap Günleri’nde söyleşiler gerçekleştirecek. Tüm vatandaşlarımızı söyleşilere, imza günlerine ve kitap fuarımıza davet ediyorum. Gerçekten ilgi ve katılımın her yıl gittikçe arttığını görmek bizleri ne kadar doğru bir iş yaptığımız noktasında mutlu ediyor. İnşallah bundan sonraki yıllarda, daha büyük alanlarda, daha çok insanın istifade edebileceği kitap günleri düzenlemek nasip olur. Katkı sağlayan Alanya Kaymakamlığımıza, Milli Eğitim Müdürlüğümüze, sponsorlarımıza ve destek olan herkese teşekkür ederim” ifadesine yer verdi.

"İlk konuk Deniz Ülke Arıboğan"

3. Alanya Kitap Günleri’nin ilk konuğu, Oxford Üniversitesi CRIC Merkezi Kıdemli Üyesi, Üsküdar Üniversitesi İTBF Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Duvarlarla Çevrelenen Dünyamız ve Pandemi” konulu söyleşisi ile konuklarla beraber oldu. Türkiye ve dünya politikalarına değinen Arıboğan’ın söyleşisi ilgiyle takip edildi. Söyleşinin ardından Arıboğan, başta Başkan Yücel olmak üzere uzun kuyruklar oluşturan kitapseverlerin kitaplarını imzaladı. Kitap Günleri, Alanya Kültür Merkezi’nde 19 Aralık Pazar gününe kadar çeşitli yazar, eleştirmen ve sanatçıların söyleşi ve kitap satışlarıyla devam edecek.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Hatayspor 16 29
3. Konyaspor 15 27
4. Fenerbahçe 15 27
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 16 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 14 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Kocaelispor 15 23
7. Gençlerbirliği 15 23
8. Samsunspor 14 22
9. Tuzlaspor 13 21
10. İstanbulspor 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 15 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brentford 16 20
10. Brighton 15 20
11. Aston Villa 15 19
12. Leicester City 15 19
13. Everton 15 18
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 17 20
13. Celta de Vigo 17 17
14. Villarreal 15 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8