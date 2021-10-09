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30 kadına narkotik eğitimi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından anne ve anne adayı 30 kadına En iyi narkotik polisi; Anne ve Uyuma projeleri kapsamında seminer verildi.

ANTALYA 09.10.2021, 11:56
30 kadına narkotik eğitimi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından anne ve anne adayı 30 kadına En iyi narkotik polisi; Anne ve Uyuma projeleri kapsamında seminer verildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü personeli tarafından Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren arı üretim merkezinde anne ve anne adayı 30 kadına En iyi narkotik polisi; Anne ve Uyuma projeleri kapsamında seminer verildi. İcra edilen seminer faaliyetinde anne ve anne adaylarına “uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin bağımlılığı ve olumsuz etkileri ile uyuşturucu madde ihbar hattı ” konularında bilgi verildi.

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