30. Alanya Uluslararası Triatlonu sona erdi

30. Alanya Uluslararası Triatlon Yarışları’nın son gününde yaş grupları, 30. Triatlon Nostalji yarışları ve yıldızlar festivali bayrak yarışları gerçekleştirildi.

Organizasyonun son günü yaş grupları kısa mesafe yarışları ile başladı. Yaş grupları kısa mesafede 20-24 erkek/kadın, 25-29 erkek/kadın, 30-34 erkek/kadın, 35-39 erkek/kadın, 40-44 erkek/kadın, 45-49 erkek/kadın, 50-54 erkek/kadın, 55-59 erkek, 60-64 erkek, 65-64 erkek, 65-69 erkek, 70-74 erkek kategorilerinde yarışıldı. Bitiş noktasına ilk gelen isim 57 dakika 26 saniye ile Gergö Dobı oldu.

En yaşlı sporcu

Yaş grupları kısa mesafe erkek 70-74 yaş gruplarına katılan ve "demir adam" olarak tanınan 72 yaşındaki Ali Bıdı, bitmek bilmeyen enerjisi ve sergilediği performansla izleyenleri hayran bıraktı. 1 saat 32 dakika 12 saniye ile rakiplerini geride bırakan Ali Bıdı kendi kategorisinde birinci olarak gençlere taş çıkarttı.

30. Alanya Triatlonu’nda 1991-2000 yılları arasında Alanya’da yarışmış sporcular yeniden yarıştı. 90’lı yıllarda Alanya da yarışmış olan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya’nın da aralarında bulunduğu yarışta biri kadın olmak üzere 21 sporcu yarıştı. Yarışın bisiklet parkurunda sporculara eşlik eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel 6 kilometre pedal çevirdi.

Mixed Relay Yarışlarında dünya rekoru kırıldı

MIXED RELAY YARIŞLARI’NDA DÜNYA REKORU KIRILDI

Mixed Relay yarışlarında bir dünya rekoru kırılarak ilk kez 34 takım yarıştı. Birinci Macaristan Takımı (Romina Nadas, Zolin Hobor, Lili Dobi,Kolos Trungel-Nagy) oldu. İkinci İtalya Takımı (Sara Crociani, Miguel Espuna Larramona, Rachele Laschi, Fiorenzo Angelini) ve üçüncü Rusya takımı (Inna Sysoeva, Karpeev Dmitrii, Daria Zakharova, Mineer Roman) oldu. Dereceye giren sporculara ödüllerini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Avrupa Triatlon Federasyonu Başkanı Dünya Triatlon Kurulu Avrupa Temsilcisi Renato Bertrandi, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve yetkililer verdi.