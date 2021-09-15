30. Alanya Triatlon’u başlıyor

Dünya’nın aralıksız devam eden sayılı spor organizasyonlarından birisi olan Alanya Triatlonu 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Alanya Triatlonu’nun 30. yılı olması sebebiyle ilk kez 5 gün yapılacak olan yarışlarda; Paratriatlon Dünya Kupası ve Avrupa Gençler Triatlon Festivali gerçekleştirilecek.

Alanya Belediye Meclis Salonu’nda Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in başkanlığında yarışların koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda Alanya Kaymamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Erdoğan, Alanya Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, Türkiye Triatlon Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Oğuz Aydın ve Alanya’daki kurum yetkilileri yer aldı. Türkiye Triatlon Antalya Temsilcisi Onur Şentürk tarafından yarışın sunumu ve bilgilendirilmesi yapılmasının ardından her kurumun görev ve yetkileri hakkında konuşuldu.

“30’uncu yıla yakışır bir organizasyon yapacağız”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 30. Alanya Triatlonu’nun şehre yakışır şekilde organize edileceğini vurgulayarak “Alanya’mızın sembol organizasyonlarından birisi olan triatlona bu yıl 30. kez ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşıyoruz. 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek organizasyon öncesi Kaymakamımız Fatih Ürkmezer ve paydaş kurumlarımız ile etkinliğin güvenle gerçekleştirilmesi için yürütülen hazırlıklarımızı değerlendirdik. 29 yıldır olduğu gibi bu yıl da Alanya’mıza yakışır bir organizasyon gerçekleştirmek için gerekli çalışmaları yapıyoruz” diye konuştu.