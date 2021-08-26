30 Ağustos’ta Edis konseri ve fener alayı düzenleniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıldönümünde fener alayı ve Edis konseri düzenliyor. Zafer Bayramı’nda belediyenin resmi plakalı otobüsleri ve raylı sistem araçları da ücretsiz olacak. Etkinlik alanlarına girişte HES kodu sorgulaması yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 99. Yıldönümü’nde bir kutlama programı hazırladı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan program kapsamında 30 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00’de mobil araç korteji düzenlenecek. Cam Piramit’ten hareket edip, Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerini dolaşacak kortejde Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası’nın öncülüğünde mobil etkinlik otobüsü, itfaiye araçları, klasik araçlar, off-road araçları, motorlar, vosvos arabalar yer alacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, saat 19.00’da Konyaaltı Varyartı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na fener alayı gerçekleştirecek. Antalyalılar, ellerinde meşalelerle yürüyerek bayramı kutlayacak.

“Edis konseri”

Fener alayının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda konserler düzenlenecek. İlk olarak 20.30’da sanatçı Ali Altay, marşlarıyla çıkacak. Saat 21.30’da ise sanatçı Edis sahneye çıkarak, bir konser verecek.

“HES kodu sorgulaması”

Etkinlikler pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilecek. Fener alayı yürüyüş güzergahı üzerindeki tüm giriş noktalarında ve Cumhuriyet Meydanı giriş noktalarında vatandaşlara HES kodu sorgulaması ve maske kontrolü yapılacak.

“Ücretsiz toplu ulaşım”

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının ücretsiz yolcu taşıması kararı aldı. 30 Ağustos Pazartesi günü belediyenin resmi plakalı otobüsleri, ANTRAY ve nostalji tramvayı vatandaşların kutlamalara rahat ulaşım sağlamaları ve Zafer Bayramı’nı kutlamaları için ücretsiz olacak.