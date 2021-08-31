30 Ağustos Kaş’ta Taksim Trio konseri ile kutlandı

Antalya’nın Kaş ilçesinde Türk enstrümantal müzik grubu Taksim Trio, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla verdiği konserde, enstrümantal dinleti sundu.

Kaş Belediyesince düzenlenen ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Programda, klarnette Hüsnü Şenlendirici, bağlamada İsmail Tunçbilek ve kanunda Aytaç Doğan ile Taksim Trio grubu, “Harmandalı”, “İzmir Marşı”, “Kurşun Adres Sormaz ki”, “Belalım”, “Çalın Davulları”, “Derdin Ne”, “Yalan Dünya”, gibi Türk müziğinin seçkin eserlerinden derledikleri enstrümantal dinleti sundu. İki saat süren konserin sonunda, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Taksim Trio grubuna plaket ve çiçek takdim etti.

Başkan Ulutaş, yaptığı konuşmada, 30 Ağustos’un önemini vurgulayarak, “Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Allah bize bu şekilde kurtuluş savaşları bir daha göstermesin. Bundan sonra da muasır medeniyet seviyesine hep birlikte yürümeye devam edeceğiz” dedi.