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3. Sahaf Festivali 22 Ekim’de başlıyor

Kültürden sanata, müzikten edebiyata kadar birbirinden kıymetli koleksiyonların tutkunlarıyla buluşturulduğu Kepez’in 3. Sahaf Festivali, 22 Ekim’de kapılarını açıyor.

ANTALYA 20.10.2021, 14:31
3. Sahaf Festivali 22 Ekim’de başlıyor

Kültürden sanata, müzikten edebiyata kadar birbirinden kıymetli koleksiyonların tutkunlarıyla buluşturulduğu Kepez’in 3. Sahaf Festivali, 22 Ekim’de kapılarını açıyor.

Kepez Belediyesi’nin, AESOB, Antalya Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası işbirliğiyle bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştireceği Sahaflar Festivali, 22-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. DokumaPark’ın ev sahipliği yapacağı festival, Antalyalıları sahafların kıymetli koleksiyonlarıyla buluşturacak. Antalya’nın yanı sıra Türkiye’nin dört bir tarafından 40 sahafın katılacağı, festivalde birbirinden nadide yazma eserler, tarihe tanıklık etmiş kitaplar, dergiler, orijinal nüshalar satışa sunulacak. 3.Sahaf Festivali, 22 Ekim Cuma günü saat 18.00’da kapılarını aralayacak.

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