3 katlı 64 odalı ‘kedi apartmanı’ ilgi çekiyor

Kepez Belediyesi, DokumaPark’a kazandırdığı ‘Kedi Apartmanı’ ile onlarca sokak kedisine yaşam alanı sunuyor. 3 katlı olan ve 64 odası bulunan apartman, vatandaşların ilgisini çekiyor.

DokumaPark’ta hayvanlar içinde yaşama ve beslenme alanları bulunuyor. Kepez Belediyesi’nin Şubat ayında DokumaPark’a kazandırdığı ‘Kedi Apartmanı’ onlarca sokak kedisine yaşam alanı oldu. 3 katlı, 64 odalı yuva ilçe sakinleri tarafından da büyük ilgi görüyor. Onlarca kedinin yaşadığı ‘Kedi Apartmanı’ DokumaPark’a gelen ziyaretçilerinde uğrak yeri oldu. Kepez Belediyesi, güvenli bir yaşam sunduğu sokak kedilerinin mamalarını da kendi üretiyor. Kedi apartmanının yanı sıra, DokumaPark’taki ağaçlarda rengarenk kuş evleri de bulunuyor.