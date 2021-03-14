3. Etap Raylı Sistem Projesi’nde iki modern üst geçit yapımı tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi 3. Etap Raylı Sistem Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Son olarak katener direklerin tel bağlantılarının yapıldığı projede, Dumlupınar Bulvarı üzerinde yer alan yeni yaya üst geçitleri de tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi, Varsak’ı Otogar, Eğitim Araştırma Hastanesi ile şehir merkezine taşıyacak 3. Etap Raylı Sistem projesinde Otogar-Konyaaltı Caddesi arasındaki çalışmalar hummalı bir biçimde devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ana hat üzerinde katener direklerinin tel bağlantıları yapıldı. 1. Etabı 3. Etaba bağlayan yer altı geçişlerinin betonarme imalatları devam ediyor. Fatih yönünden Çallı istikametine gidiş kolunda yer alan alt geçidin betonarme ve geri dolgu imalatları tamamlanarak asfalt aşmasına getirildi.

Otopark bina katının geri dolgusu başladı

Otogar yanındaki Batı Gar ile 1. Aşama Raylı Sistem yaya bağlantı tünelinde 4. ve 5. blokların betonarme imalatları ise devam ediyor. Çalışma kapsamında ilk 3 bloğun ince işlerine başlandı. Ayrıca Batı Gar istasyon içerisinde ince işler sürüyor. Otopark katlarının betonarme imalatları tamamlandı. Bina çevresinde geri dolgu işlerine başlandı. Öte yandan Dumlupınar Bulvarı’nda bulunan tramvay duraklarına ve karşıdan karşıya güvenli yaya geçişini sağlayacak engelli asansörlü ve yürüyen merdivenli 2 adet üst geçit tamamlandı.