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297 inovatif fikir Antalya OSB’de yarışacak

Antalya OSB Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı 2022 Etkinliğinin başvuru süresi sona erdi. Etkinliğe 297 proje başvurusu yapıldı.

ANTALYA 05.05.2022, 12:08
297 inovatif fikir Antalya OSB’de yarışacak

Antalya OSB Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı 2022 Etkinliğinin başvuru süresi sona erdi. Etkinliğe 297 proje başvurusu yapıldı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesinin, üretimdeki katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve metotların sanayiye kazandırılması, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlenmesi, Ar-Ge ve inovasyon kültürünün yaygınlaşması amacıyla gerçekleştirdiği, Antalya OSB Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı 2022 Etkinliğinin başvuru süresi 29 Nisan’da sona erdi. ‘Tarım, Kimya, Çevre, Biyoteknoloji, Gıda’ - ‘Enerji, Makine, Elektrik - Elektronik, İnşaat, Yazılım, Bilişim’ - ‘Yapay Zeka, Sağlık ve Tıp Teknolojileri, Biyomalzeme, İlaç ve Kozmetikten’ oluşan 3 farklı kategoride gerçekleşecek yarışmaya, 297 adet ar-ge ve inovasyon temelli proje başvurusu yapıldı.

“İlk üçe para ödülü”

Söz konusu 297 proje, iki aşamalı bir değerlendirmeye tabi tutulacak. Alanında uzman akademisyenler ile sanayicilerden oluşan Bilim ve Danışma Kurulu, projeleri çeşitli kriterler üzerinden değerlendirip puan verecek. Yapılan değerlendirmenin ardından yarışmaya girmeye hak kazanan projeler, Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı Yürütme Kurulu’na sunulacak. Yürütme Kurulu projeleri kategorilerine göre ayrı ayrı değerlendirilip, ilk üçe girenleri belirleyecek. Kategori birincileri 15 bin TL, ikincileri 10 bin TL, üçüncüleri ise 7 bin 500 TL ödül kazanacak. Yarışmanın ödül töreni ise 27 Mayıs günü Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binası Atatürk Konferans Salonunda yapılacak. Ödül töreninden bir gün önce açılacak sergi ile dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan proje önerilerinin yatırımcılar ile birlikte kamuoyuyla buluşması sağlanacak.

“Katma değeri artırma daveti”

2018 yılından düzenlenen ilk proje pazarı etkinliğine 211, 2020 yılında ilan edilen ancak pandemi nedeniyle iptal edilen etkinliğe ise 280 proje başvurusu yapıldığını hatırlatan Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, her yıl artan proje sayısının gurur verici bir gelişme olduğunu belirtti. Yarışmaya katılan proje sahiplerine teşekkür eden Başkan Bahar, Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı Etkinliği 2022’nin Antalya OSB’de gerçekleştirmeyi hedefledikleri teknolojik dönüşümün çok önemli bir ayağı olarak gördüklerini ifade edip “Ülkemizde üretilen katma değerin artmasına vesile olmak isteyen herkesi 26-27 Mayıs tarihlerinde Antalya OSB’ye ve etkinliğimize davet ediyoruz” dedi.

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