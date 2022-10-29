29 Ekim coşkusu Antalya sokaklarında

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Cumhuriyetin 99. yılı nedeniyle farklı bisiklet gruplarının katılımıyla bisiklet turu düzenlendi. Turun ardından Büyükşehir Belediyesi Bandosu Cumhuriyet Meydanı’nda bir konser verdi.

Her yıl farklı etkinliklerle ve yurdun dört bir tarafında coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı bu yılda Antalya’da farklı bisiklet gruplarının katılımıyla ve farkındalık çekmek adına bisiklet turu ile kutlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen, bisiklet turuna; Akübit, Bisiklet Federasyonu İl Temsilciliği , Antalya Kent Konseyi, ABS (Antalya Bisiklet Sevenler Grubu), Antalya Turkuaz Bisiklet, Pab, Konkad, Keyfe Pedal, Eş Pedal, Antbisder, Velespit, Anbifed, Skyrunning, Antalya Yoldaşlar Pedal Grubu, Şafak Bisiklet Grupları katılım sağladı. Konyaaltı Caddesi (Barbaros Çay Bahçesi karşısından) başlayan Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu Işıklar Caddesi’ne devam ederek Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Antalyalılar da Cumhuriyet için düzenlenen bisiklet turuna alkışlarıyla destek verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando Orkestrası da bisiklet turunun ardından Cumhuriyet Meydanı’nda eşsiz bir konser verdi. Bandonun çaldığı şarkılara danslarıyla eşlik eden Antalyalılar, gönüllerince eğlendi. Konseri izleyenler hareketli şarkılarla keyifli bir akşam yaşarken, Cumhuriyet’in 99’ncu yılını coşkuyla kutladı.