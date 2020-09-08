276 kişilik filyasyon ekibi Covid-19 avında

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve Covid-19’a yönelik aramaları kabul eden çağrı merkezi, 7 gün 24 saat çalışıyor. 1’i hekim, 7 sağlık personelinin günde ortalama bin 500 çağrıya cevap verdiğini belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, "Çağrı merkezini arayan Covid temaslı vakalarda herhangi bir hastalık semptomu görülmesi halinde bilgileri alınıyor ve eve numune almak üzere bir ekip gönderiliyor. Bu sayede olası Covid hastası evden dışarı çıkmadan PCR testi yapılabiliyor" dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, müdürlüğe bağlı oluşturulan ve pandemi sürecinde Covid-19 ile ilgili çağrıları karşılayan ‘çağrı merkezi’ hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Çağrı merkezinin 7 gün 24 saat hizmet verdiğini aktaran Hülür, “Her gün biri hekim olmak üzere 7 sağlık personeli günde ortalama 1000-1500 çağrıya cevap veriyor. Çağrı merkezini arayan Covid temaslı vakalarda herhangi bir hastalık semptomu görülmesi halinde bilgileri alınıyor ve eve numune almak üzere bir ekip gönderiliyor. Bu sayede olası Covid hastası evden dışarı çıkmadan PCR testi yapılabiliyor. Test sonucu pozitif çıkan hastalara ilaç temini ve evde doktor muayenesi yapılıyor. Bunun dışında pozitif ya da temaslı vakalar genelde izolasyon sürelerinin bitip bitmediğini, izolasyon süresinde sağlık raporunu nereden alacaklarını soruyorlar. Durumu ağırlaşan karantinadaki hastalara 112 ambulans hizmeti veriliyor. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü olarak hastane hizmetlerini evinize getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hekimlerimiz evlere gidiyor”

Temaslılara 14 gün ev karantinası takibi yapıldığını söyleyen Hülür, “Bu takip sürecinde veya daha sonra ateş, öksürük, solunum sıkıntısı, tat-koku alamama, halsizlik, ishal şikayetleri durumunda bize 0 242 237 96 92 - 0 242 237 24 48 ve 0 552 912 95 99 telefon numaralarından ulaşabiliyorlar. Hekimlerimiz evlere giderek kişileri muayene ediyor, gerekirse korona virüs testi için numune alıyor. Muayene sonucu hastanın durumuna göre evde tedavi başlanıyor ya da hastaneye sevk ediliyor” dedi.

“Filyasyon ekibimiz çok güçlü”

Filyasyonun bulaşıcı hastalıklarla mücadelenin en önemli yöntemi olduğunu vurgulayan Hülür, “Bu nedenle hem kaynağı bulmak hem de pozitif vakanın temaslılarını bularak toplumdan izole etme çalışması yürütüyoruz. Antalya gerek yurt içi gerek yurt dışından gelip giden insan trafiğinin çok yoğun yaşandığı bir il. Dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü olarak filyasyon ekiplerimizi daha da güçlendirdik. 276 kişiden oluşan filyasyon ekibinde uzman ve pratisyen hekimler, diş hekimleri, hemşire, ebe ve sağlık memurları yer alıyor” dedi.

Dr. Ünal Hülür, sözlerine şöyle devam etti:

“İlimize seyahat izni ile il dışından giriş yapan, sınır kapıları ve havalimanları ile yurt dışından giriş yapan, pozitif vaka temaslısı ve Covid-19 hastası olup iyileşen hastalar evlerinde ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri ve aile hekimleri aracılığı ile telefonla aranarak semptom sorgulaması yapılmakta, gerekirse evde ziyaret edilmekte, kolluk görevlilerimiz ile de evde bulunup bulunmadıkları takip edilmektedir. İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun almış olduğu karar gereği; evde izolasyon kuralına uymayan bireylere evde bulunmadığının ilk ziyarette tespit edilmesi durumunda 3 bin 150 TL para cezası, 2. defa evde bulunmadığının tespit edilmesi durumunda 3 bin 150 TL ve karantina için belirlenen yerde zorunlu karantina cezası uygulanmaktadır.”