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26. Ramazan Demirci Hentbol Turnuvası sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Alanya Belediyesi ve Türkiye Hentbol Federasyonu’nun iş birliği ile düzenlenen 26. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası sona erdi.

ANTALYA 09.07.2021, 16:30
26. Ramazan Demirci Hentbol Turnuvası sona erdi
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Alanya Belediyesi ve Türkiye Hentbol Federasyonu’nun iş birliği ile düzenlenen 26. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası sona erdi.

Milli Egemenlik Stadı’nda 6 kortta, 48 takımdan 650 sporcu altı gün boyunca mücadele etti. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, Türkiye Hentbol Federasyonu Teknik Kurul Üyesi ve Organizasyon Komite Başkanı İsmail Bayraktar ve organizasyon yetkilileri verdi.
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