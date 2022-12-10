22. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nde senfoni gecesi

22. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, geçtiğimiz Cuma akşamı sahnesinde Şef Gints Glinka’nın yönettiği Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde piyanist Evrim Turan’ı ağırladı. Orkestra ve Turan, biletleri günler öncesinden tükenen konserde sanatseverlere müzik ziyafeti sundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli kültür-sanat etkinliklerinden biri olan Uluslararası Antalya Piyano Festivali dördüncü konserinde yine yıldızlar geçidi yaşattı. Şef Gints Glinka’nın yönettiği Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Piyanist Evrim Turan, geçtiğimiz Cuma akşamı Atatürk Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluştu. Biletleri günler öncesinden tükenen ve merakla beklenen konsere sanatseverler yoğun ilgi gösteri.