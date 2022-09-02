22 kilometrelik yayla yolu asfalt çalışmalarına Payallar Yaylası’ndan başlandı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in, batı yaylaları için söz verdiği asfalt çalışmalarına Payallar Yaylası’ndan başlandı.

Göreve geldiği ilk yıllarda Avsallar, Payallar ve Eğrigöl yaylalarını asfaltla tanıştıran Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür eden vatandaşlar, asfalt çalışmaları için teşekkür etti.

Yayla gezisinin ardından çalışmalara başlandı

Geçtiğimiz ay 50 araç ve 100 kişilik bir ekiple batı bölgesindeki yaylaları ziyaret eden Başkan Yücel, yaklaşık 20 yaylada vatandaşlarla bir araya gelmiş ve taleplerini dinlemişti. Belediye Başkanı Yücel, ziyaretin hemen ardından Söbüçimen, Eğrigöl, Payallar ve Avsallar yaylalarında yol düzenleme ve asfalt çalışması başlattı.

’İmkanlarımızı en iyi şekilde değerlendirerek, her yerde aynı standardı yaşatmak istiyoruz’

Söbüçimen Yaylası’nda kurulan şantiyeden batı yaylalarına hizmet veren Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Payallar Yaylası’nda başlattığı asfalt çalışmalarını değerlendiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, her yere aynı konforu sağlamak için çalıştıklarını ifade etti. Başkan Yücel, "İmkanlarımızı en iyi, en verimli şekilde değerlendirip bu hizmetleri buralara aktarmaya çalışıyoruz. Bütün bunlar halkımızın desteği ile oluyor. Bu imkanları en iyi şekilde değerlendirip tüm halkımıza ulaştırmak istiyoruz. Şu an batı yaylaları için programa aldığımız 22 kilometre asfalta Payallar Yaylası’ndan başlamış bulunuyoruz. Çalışmalarımız planlamalar doğrultusunda artarak devam edecek. Vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" dedi.