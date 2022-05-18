21’inci Uluslararası Kemer Sualtı Günleri başlıyor

Antalya’nın Kemer ilçesinde bu yıl 21’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Kemer Sualtı Günleri, sualtı fotoğraf ve video yarışmalarının yanı sıra UNESCO, ICOMOS ve CMAS’ın yetkililerinin iki yıl sonra ilk defa yüz yüze toplantılar yapacağı programlara ev sahipliği yapacak.

Türk turizminin en önemli destinasyonlarından biri olan Kemer’de 21 yıldır, Akdeniz’in Antalya kıyılarındaki sualtı doğal ve arkeolojik değerlerin dünyaya tanıtılması amacıyla Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) önderliğinde Akdeniz Üniversitesi ve Akdeniz Arkeoloji Derneği ile birlikte organize edilen, Uluslararası Kemer Sualtı Günleri 21-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Bu seneki etkinlikler UNESCO, ICOMOS ve CMAS gibi sualtı kültür mirası alanında dünyanın en büyük kuruluşlarını ilk kez bir araya getiriyor. Pandemi nedeniyle 2 yıldır yüz yüze toplantılar yapamayan kuruluşlar uzun bir aradan sonra Kemer’de yüz yüze toplantılarını da yapmış olacaklar.

Her sene olduğu gibi bu sene de sualtı görüntüleme yarışmaları, sualtı konulu çocuk resimleri yarışmalarının da gerçekleşeceği etkinliğe 40 ülkeden sualtı kültür mirası uzmanları, ICOMOS Başkanı Teresa Patricio, CMAS Bilim Kurulu Başkanı Francisco Lacase, UNESCO Genel Merkez’den Dr. Ulrike Guerin ve beraberinde bir heyet ile UNESCO UniTwin Sualtı Arkeoloji Ağı üyeleri, Sualtı Kültür Mirası Komisyonu üyeleri (ICOMOS-ICUCH) ve Dünya Sualtı Federasyonu Bilim Kurulu (CMAS) üyeleri ile alanda faaliyet gösteren tüm dünyadan STK’lar katılacak. Türkiye’den Kültür Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, UCOMOS Türkiye Milli Komisyonu, Türkiye Sualtı Federasyonu yöneticileri ile pek çok üniversiteden uzmanlar da yer alacak. Toplantı programının son günü Akdeniz Arkeolojisi Derneği tarafından yaptırılarak Akdeniz kıyılarında yürütülmekte olan araştırma, kazı ve eğitim faaliyetlerine tahsis edilecek olan dünyanın en büyük arkeoloji gemilerinden olacak olan gemi tanıtımı yapılacak.