21. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri ödül töreni yapıldı

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) önderliğinde Akdeniz Üniversitesi, Kemer Belediyesi ve Akdeniz Arkeoloji Derneği ile birlikte organize edilen 21’inci Uluslararası Kemer Sualtı Günleri’nin ödül töreni yapıldı.

Program çerçevesinde Kemer’de bulunan anaokullarında eğitim alan öğrencilerinin ‘Sualtı Dünyam’ konulu resim sergisi sergilendi. Kaymakam Gemici ile Belediye Başkanı Topaloğlu, minik çocukların yaptığı resimleri tek tek inceledi ve öğrencilerin sunduğu gösterileri izledi.Müzik dinletisinin ardından organizasyonda dereceye girenlere ödülleri verildi. Program sonrası açıklama yapan Başkan Topaloğlu, sualtı günlerinin Kemer’e büyük katkıları olduğunu söyledi. Topaloğlu, Kemer ve turizme katkı sağlayan tüm organizasyonlara Kemer Belediyesi olarak destek olmaya devam edeceklerini söyledi. KETAV Başkanı Yorulmaz ise ödül töreninde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür ederek, turizme katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.