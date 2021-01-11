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2021’in ilk meclis toplantısı tatil edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılı ilk olağan meclis toplantısı, belediye meclis salonunda Başkanvekili Deniz Filiz başkanlığında gerçekleştirildi. Karşılıklı restleşmenin yaşandığı toplantıda ilk tartışma Denetim Komisyonu seçiminde ortaya çıktı. Komisyonun üye sayısının belirlenmesi sırasında CHP, İYİ Parti ve SP grupları 3, AK Parti ve MHP grupları ile bağımsız üye 5 kişiden oluşmasını istedi. Yapılan oylamada oy çokluğuyla Denetim Komisyonu’nun 3 kişiden oluşmasına karar verildi. Bir diğer görüş ayrılığı ise gündemin 31’nci maddesinde yaşandı. Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 3 Aralık 2020 tarih ve 134 sayılı kararı ile uygun bulunan, Konyaaltı ilçe sınırları dahilinde yer alan serbest kat tanımlı yapı adalarında kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu’nun görüşüldüğü maddede yaşanan anlaşmazlık sonucunda toplantıya ara verilmek zorunda kalındı. Aranın ardından AK Partili üyelerin salona katılmaması nedeniyle karar sayısı sağlanamayınca toplantı tatil edildi.

ANTALYA 11.01.2021, 17:45
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2021’in ilk meclis toplantısı tatil edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılı ilk olağan meclis toplantısı, belediye meclis salonunda Başkanvekili Deniz Filiz başkanlığında gerçekleştirildi. Karşılıklı restleşmenin yaşandığı toplantıda ilk tartışma Denetim Komisyonu seçiminde ortaya çıktı. Komisyonun üye sayısının belirlenmesi sırasında CHP, İYİ Parti ve SP grupları 3, AK Parti ve MHP grupları ile bağımsız üye 5 kişiden oluşmasını istedi. Yapılan oylamada oy çokluğuyla Denetim Komisyonu’nun 3 kişiden oluşmasına karar verildi. Bir diğer görüş ayrılığı ise gündemin 31’nci maddesinde yaşandı. Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 3 Aralık 2020 tarih ve 134 sayılı kararı ile uygun bulunan, Konyaaltı ilçe sınırları dahilinde yer alan serbest kat tanımlı yapı adalarında kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu’nun görüşüldüğü maddede yaşanan anlaşmazlık sonucunda toplantıya ara verilmek zorunda kalındı. Aranın ardından AK Partili üyelerin salona katılmaması nedeniyle karar sayısı sağlanamayınca toplantı tatil edildi.

“İlk görüş ayrılığı denetim komisyon seçiminde”

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılı Ocak ayı toplantısının 3’ncü maddesinde Denetim Komisyonu seçimi gündeme geldi. Maddenin görüşülmesi sırasında komisyon üye sayısı konusunda CHP, İYİ Parti ve SP grupları ile AK Parti ve MHP grupları arasında görüş ayrılığı yaşandı. Mecliste millet ittifakını oluşturan CHP, İYİ Parti ve SP grupları komisyonun 3 kişiden, cumhur ittifakını oluşturan AK Parti ve MHP grupları ise 5 kişiden oluşmasını istedi. Yapılan elektronik oylamada 3 kişiden oluşmasına oy çokluğuyla karar verilen Denetim Komisyonu’na CHP grubu Ali Polat ve Cengiz Büyükgebiz’i, AK Parti ise Serhat Demir’i önerdi. Yapılan gizli oylamada ise Ali Polat 38, Cengiz Büyükgebiz 40, Serhat Demir ise 49 oy ile Denetim Komisyonu üyeliğine seçildi.

Denetim Komisyonu’nun çoğulculuk ilkesi gereği daha önceden olduğu gibi 5 kişiden oluşturulmadığına dikkat çeken AK Parti Grup Sözcüsü Ali Çetin, “Denetim Komisyonu’na katılımcılığı sağladığınız için AK Parti Grubu olarak teşekkür ediyoruz. 3 kişiyle Denetim Komisyonu çoğulcu bir komisyon oldu” dedi.

Toplantının devamında görüşülen 31’nci maddede de görüş ayrılığı yaşandı. Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 3 Aralık 2020 tarih ve 134 sayılı kararı ile uygun bulunan, Konyaaltı ilçe sınırları dahilinde yer alan serbest kat tanımlı yapı adalarında kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1 bölü bin ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu’nun görüşüldüğü maddede konuyu basından öğrendiklerini kaydeden AK Parti Grup Sözcüsü Ali Çetin, söz konusu alanla ilgili ruhsat iptali davasından bahsedildiğini belirtti. Yaşadıkları tereddütleri dile getiren Çetin, bilgilendirme yapılmasını istedi.

“Teknik ve hukuki açıdan herhangi bir aykırılıyı ya da uygunsuzluğu barındırmamaktadır”

Meclise bilgilendirmeyi Konyaaltı Belediyesi meclis üyesi Şevket Korkut yaptı. Alanın bir süredir kamuoyunu meşgul ettiğini belirten Korkut, Konyaaltı Belediye meclis toplantısında Başkan Semih Esen’in ayrıntılı olarak bilgi verdiğini aktardı. “Bahse konu alan, sizin bahsettiğiniz bölgelerde serbest kat sınırının belirlenmesi zorunluluğuna ilişkin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten evvel ruhsatlanmıştır. Ruhsat tarihi itibariyle kat serbesttir. Yapılaşma koşulu, imar planı bu şekilde. Bahsedilen imar planı 20 Haziran 1991 tarihinde Antalya Belediye Meclisi tarafından yapılmış olup, daha sonra hiçbir dönemde herhangi bir tadilata veya değişikliğe uğramamıştır. Bahse konu ruhsat hem etrafındaki diğer emsallerle uyumlu kat adedi içermektedir hem de teknik ve hukuki açıdan herhangi bir aykırılıyı ya da uygunsuzluğu barındırmamaktadır” diye konuştu.

“Şuan için burada ne bir AVM vardır, ne yoktur diyebilirim”

Mimar Odası Antalya Şubesi’nin başvurusuyla ruhsatın iptali istemiyle dava açıldığına işaret eden Korkut, “Mahkeme kararını verecektir. Ruhsat 2020 yılı Şubat ayından öncedir. Alan tümüyle ticaridir. Verilen ruhsat da tümüyle ticaridir. AVM, otel gibi ticari işletmeler, işletmeye başlayacaklarında gelip ruhsat aldıklarında niteliği belli olacak. Şu an için burada ne bir AVM vardır, ne yoktur diyebilirim. Henüz, işyerinin niteliğiyle ilgili bir bilgi sahibi değiliz ama bir karma kullanım olduğu, yeni bir yoğunluk yaratıldığı yönündeki bilgiler gerçeği yansıtmıyor. Hem imar planı niteliği hem de bizim verdiğimiz ruhsat, tümüyle ticaridir” şeklinde konuştu.

“Aranın ardından AK Partili meclis üyeleri meclis salonuna girmedi”

Bilgilendirmenin ardından Meclis Başkanı Deniz Filiz, konuyu imar komisyonu raporu doğrultusunda oylamaya sundu. AK Parti ve MHP grupları oylamaya katılmadı. Olumlu olarak kullanılan oy sayısı 36’da kaldı. Toplantı sırasında 84’e kadar çıkan toplantıya katılan meclis üyesi sayısına göre kullanılan oy sayısı yetersiz kalınca mevut sayının tespiti için yoklama yapıldı. Yoklama sonunda oturum açan üye sayısı 47’de kalınca salt çoğunluk sağlanamadı. Yeterli çoğunluk olmadığı için Filiz, toplantıya 5 dakika ara verdi. Aranın ardından AK Partili meclis üyeleri meclis salonuna girmedi. Tekrar yapılan yoklamada 44 kişi oylamaya katıldı. Karar yeter sayısı için gerekli olan 54 kişilik yeterli çoğunluk yine sağlanamadı. Meclis Başkanı Filiz, çoğunluk sağlanamadığı için yarıda kalan toplantının 13 Ocak Çarşamba günü yapılmasına karar verdi.
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