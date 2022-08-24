20 suç kaydı bulunan ve 19 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Antalya’da çeşitli suçlardan hakkında 20 adet suç kaydı bulunan ve halen kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık suçundan aranan, 19 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ve Döşemealtı Kovanlık Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmada çeşitli suçlardan hakkında 20 adet suç kaydı bulunan ve halen kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık suçundan aranan 19 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., Döşemealtı ilçesi Kovanlık Mahallesi’nde yakalandı.

Şahıs gözaltına alınarak adli tahkikata başlandı.