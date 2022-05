20. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nde Fettah Can konseri

Alanya Belediyesi’nin 20. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nin ikinci gününde ünlü sanatçı Fettah Can sahne aldı. En sevilen şarkılarını Alanya halkı için seslendiren Fettah Can ile vatandaşlar unutulmaz bir konsere şahit oldular.

20. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali tüm coşkusuyla sürüyor. Türkiye’nin en önemli organizasyonlarından olan festivalin ikinci gününde ilk olarak DJ Serkan Sokulgan Alanya halkı ile bir araya geldi. Alanya Belediye binası arkasında gerçekleşen konser hınca hınç dolarken, on binlerce vatandaş festival coşkusuna ortak oldu.

Şampiyon Serenay sahnede

Festivalin değişilmez sunucusu Sarı Şeker Sema’nın sunduğu program çerçevesinde Dünya Boks Konseyi Gümüş Kemer şampiyonu olan Serenay Çetin ve hocası Serdar Avcı sahneye çıktı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel iki isme de başarılarından dolayı plaket takdim etti ve "İnşallah Serenay’ı önümüzdeki yıl Dünya Şampiyonu olarak bu sahnede ağırlayacağız" dedi.

Fettah Can’dan konser

Eğlence on binlerce vatandaşın alkışları eşliğinde sahneye çıkan Fettah Can konseri ile devam etti. En sevilen şarkılarını Alanya halkı için söyleyen Fettah Can, alanı dolduran binlerce vatandaşa unutulmaz bir gece yaşattı. Vatandaşlar Fettah Can’ın şarkılarına hep birlikte eşlik ederken, eğlence doruk yaptı.

Pazar akşamı Zeynep Bastık sahne alacak

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bu güzel gecede vatandaşlarla buluşan Fettah Can ile birlikte sahneye çıktı. Başkan Yücel, "Alanya’mıza hoş geldiniz" diyerek başarılı sanatçıya el yapımı sedef çiçeğinden tablo ve kabak üzerine yapılmış porte hediye etti. Başkan Yücel ayrıca Fettah Can’ın ikiz çocukları için de hediyelerini verdi. Başkan Yücel ve Alanya halkı ile özçekim yapan Fettah Can, "Bizi, sizlerle böyle muhteşem bir ortamda buluşturan Alanya Belediyesi’ne, Başkanımız Adem Murat Yücel’e çok teşekkür ediyorum." dedi. Eğlencenin geç saatlere kadar sürdüğü konserler yarın DJ Faruk Sabancı ve Zeynep Bastık ile devam edecek.