2. Yaz sanat kampı ve kültür sanat çalıştayı sona erdi

Kemer’de, bu yıl 2’ncisi düzenlenen “2. Yaz Sanat Kampı ve Kültür Sanat Çalıştayı” düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Ödül töreninde konuşan Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Dinçer Sarıkaya, "Sanatın gelişerek dünyaya yayılmasını hedefliyoruz. Gelecek yıllar için daha fazla çalışacağız ve uluslararası boyuta taşıyacağız" dedi.

Kemer Belediyesinin ev sahipliğinde, “Sahilde sanat var” sloganıyla yapılan etkinlik, Selçuk Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Kültür Derneği, Kemer İş Adamları Derneği (KEMİAD) ve Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB), Ifarts Organizasyon iş birliğince gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Öğretim Üyesi Doç Dr. Mehmet Ali Eroğlu’nun koordinatörlüğünde yapılan çalıştayın son gününde, Kemer Belediyesi meclis üyeleri Hasan Ali Acar, Ferhan Fidan, KEMİAD Başkanı Rıza Sönmez, KETOB Başkanı Dinçer Sarıkaya, KETOB Başkan Yardımcısı Şinasi Gürocak, KEMİAD yönetim kurulu üyesi Mehmet Akbaba, Kemer G- Marina Genel Müdürü Levent Tokaç, Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, akademisyenler, sanatçılar ve davetliler yer aldı.

Atatürk Parkında açılan sergi alanında birçok yerli ve yabancı misafir ile vatandaşlar, çalıştaydaki sanatsal çalışmalara ilgi gösterdi. Ödül töreninde konuşan çalıştay koordinatörü Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Öğretim Üyesi Doç Dr. Mehmet Ali Eroğlu, aralarında akademisyenler ve sanatçıların da olduğu 50 kişilik bir grupla çalıştayı tamamladıklarını söyledi. Çalıştayı “Sahilde sanat var” sloganıyla düzenlediklerini hatırlatan Eroğlu, “Sanatın evrensel dil olduğunu ve birleştirici gücü olduğunu söylemek isterim. Pandemi olmasına rağmen tedbirlerimizi alarak sanatımızı her kesime ulaştırmak çalıştık. Amacımız bu çalıştayı uluslararası boyuta taşımak. Bu iş için yüreğimizi ortaya koyduk” dedi.

KETOB Başkanı Sarıkaya da sanatın bütün sokaklarda dolaşmasını istediklerini belirterek, “Sanatın gelişerek dünyaya yayılmasını hedefliyoruz. Gelecek yıllar için daha fazla çalışacağız ve uluslararası boyuta taşıyacağız. Sanatçıları yaşarken desteklemek hepimizin arzusu” diye konuştu.

Ödül töreninde, çalıştaya katkı sağlayanlara ödülleri verilirken, belediye meclis üyeleri Hasan Ali Acar ve Ferhan Fidan, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu adına plaket aldı.