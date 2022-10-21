2. Uluslararası Rusça Konuşanlar Amatör Tiyatro Festivali başladı

Kemer Belediyesi ile Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (KETOB) destekleriyle FİLİZ tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen festivale, İsveç, Gürcistan, Almanya ve Danimarka’dan amatör tiyatrocular katılıyor.

Açılışta konuşan Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Derya Baytekin, yaptığı açıklamasında, amatör tiyatroculara Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun selamını ileterek, Kemer Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya destek olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini kaydetti.

FİLİZ Derneği Başkanı Yana Balta, dernek başkan yardımcısı Hasan Balta ve Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Derya Baytekin de katıldığı festivalin açılışında, amatör tiyatrocular Kemer Belediyesi Kültür Salonunda tiyatro gösterimi sundu. Tiyatroya katılan çok sayıda sanatsever, güzel bir akşam yaşadı.

Açılış sonrası tiyatroculara çeşitli hediyeler verilirken, hatıra fotoğrafı çekildi.

Festivalin, 23 Ekim Pazar gününe kadar devam edeceği bildirildi.