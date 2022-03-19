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19 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Antalya’da 19 yıl 9 ay 5 gün hapis cezası ile aranan bir kişi yakalandı.
ANTALYA 19.03.2022, 21:24
Antalya’da 19 yıl 9 ay 5 gün hapis cezası ile aranan bir kişi yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince bugün yapılan çalışmada; “Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Yaralama ve Tehdit” suçların 19 yıl 9 ay 5 gün hapis cezası ile aranan H.A. isimli şahıs yakalandı.
Şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.