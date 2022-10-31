17. Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu başlıyor

Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 17.’si düzenlenecek olan Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu yarın (1 Kasım) başlıyor. 1 Kasım’da açılışı yapılacak heykel sempozyumuna 6 farklı ülkeden 10 heykeltıraş katılacak

Alanya Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen, tüm dünya genelinde yaşanan pandemi sebebi ile 2 yıl ara verilen ve bu yıl 1-30 Kasım 2022 tarihleri arasında 17.’si gerçekleşecek Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu başlıyor. Bu yılki sempozyuma 37 ülkeden 99 heykeltıraş başvururken Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Prof. Bülent Çınar’ın başkanlığında düzenlenen jüri toplantısında sempozyuma katılacak sanatçılar 10 asil ve 3 yedek olarak belirlendi.

Eserler yeşil alan ve parklara monte edilecek

Belediye arkasında oluşturulacak atölyede yontulan eserler 30 Kasım’da yine Alanya Belediyesi arkasında hazırlanacak alanda sergiye sunulacak. Sempozyum bitiminde yapılan tüm heykeller, yeşil alanlar ve parklara monte edilerek bu alanları süsleyecek. Vatandaşlar, ünlü heykeltıraşların eserlerini rahatlıkla fotoğraflayacaklar ve inceleyebilecekler.

“Tüm halkımız gelip çalışmaları izleyebilir”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada; “Bu güne kadar düzenlemiş olduğumuz Uluslararası heykel sempozyumu çerçevesinde yapılmış olan heykeller, Alanya’mızı adeta bir açık hava sergisine dönüştürdü. Halkımızı da sanatın bu dalı ile bir araya getirmesiyle önemli bir yer edindi. Bu yıl da Kasım ayı boyunca halkımızı sempozyum alanımızda görmekten mutluluk duyacağız.” dedi.

Sempozyumda 6 ülkeden 10 heykeltıraş yer alacak

Jüri toplantısına Prof. Bülent Çınar, Prof. Fatma Akyürek, Öğretim Görevlisi Hakan Ersiz, Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Y. Mimar Melike Nazifoğlu, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar’ın titizlikle belirlediği, 17. Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu’na katılacak heykeltıraşlar şunlar: Türkiye: Aslışah Erdem, Çağdaş Erçelik, Ecem Yerman, Murat Özver, Yıldız Güner, Sylvain Patte (Belçika), Robert Bucek (Çekya), Jerome Symons (Hollanda), Anna Teresa Rasinska (Polonya), Michael Levchenko (Ukrayna)