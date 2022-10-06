17. Heykel Sempozyumu 1 Kasım’da başlıyor

Alanya Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen, tüm dünya genelinde yaşanan pandemi sebebi ile 2 yıl ara verilen ve bu yıl 1-30 Kasım 2022 tarihleri arasında 17.’si gerçekleşecek Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu’na 37 ülkeden 99 heykeltıraş başvurdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Prof. Bülent Çınar’ın başkanlığında düzenlenen jüri toplantısında sempozyuma katılacak sanatçılar 10 asil ve 3 yedek olarak belirlendi. Jüri toplantısına Prof. Bülent Çınar, Prof. Fatma Akyürek, Öğretim Görevlisi Hakan Ersiz, Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Y. Mimar Melike Nazifoğlu, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar katıldı.

17. Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu’na katılacak heykeltıraşlar şunlar: “Türkiye: Aslışah Erdem, Çağdaş Erçelik, Ecem Yerman, Murat Özver, Ece Dilbaz (Yedek) Polonya’dan Anna Teresa Rasinska, Hollanda’dan Jerome Symons, Lüksemburg’dan Michael Levchenkova, Çekya’dan Robert Bucek, Belçika’dan Sylvain Patte, Ukrayna’dan Lyudmyla Mysko (Yedek), Bulgaristan’dan Radoslav Sultov (Yedek)”