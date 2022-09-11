17. Alanya Uluslararası Caz Günleri 22 Eylül’de başlıyor

Alanya Belediyesi tarafından 22-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 17. Alanya Uluslararası Caz Günleri, birbirinden önemli müzisyen ve sanatçıları Alanyalılarla buluşturacak.

Tarihi Kızılkule’de 8 konserin düzenleneceği Caz Günleri’nde, Klaipeda Castle Jazz Band, Jazz Project Fatih Erkoç & Kerem Görsev Trio, Deniz Taşar, Steffen Morrison, Maya Azucena, Carlton Smith, Önder Focan Quarted Feat Eylül Ergül, Barbaros “Around The World” gibi grup ve değerli isimler dinleyicilere müzik ziyafeti sunacak.

Cazın farklı renkleri 17. kez sanatseverlerle buluşacak

Bugüne kadar Türkiye’den ve yurt dışından 340’ı aşkın sanatçıyı ağırlayan Alanya Uluslararası Caz Günleri bu yıl da yine dopdolu bir program 17. Yaşını kutlayacak. Alanya Belediyesi bu yıl 17. Kez düzenlediği Uluslararası Caz Günleri’nde, dünya caz starlarını ağırlayacak. Organizasyonda Caz müziğinde isim yapmış sanatçılar Kızılkule’nin tarihi atmosferinde müzikseverlere caz şöleni yaşatacak.

Açılış, 22 Eylül’de Klaıpeda Castle Jazz Grubu’ndan Klaipeda Castle Jazz Band ile yapılacak.