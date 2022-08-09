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16 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Antalya’nın Kepez ilçesinde 16 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

ANTALYA 09.08.2022, 10:23
16 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Antalya’nın Kepez ilçesinde 16 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan hakkında 3 ayrı yakalama müzekkeresi ile toplam 16 yıl 7 ay hapis cezası bulunan T.I. yakalandı. T.I., sevk edildiği ilgili mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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