15 yaş ve üzerinde fazla kilo oranı yüzde 34’ün, obezite oranı yüzde 31,5’in üzerine çıktı

Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürü Eşşe Çelik, obezitenin insan sağlığını ciddi anlamda etkilediğini ve birçok hastalığa davetiye çıkardığını söyledi.

Obezite oranlarının 1975 yılından bu yana yetişkinlerde 3 kat, çocuk ve ergenlerde neredeyse 5 kat artarak hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde tüm sosyal gruplardan her yaştan insanı etkilediğini hatırlatan Çelik, "Ülkemizde yapılan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırmaları verilerine göre 15 yaş ve üzeri bireylerde fazla kiloluluk oranı yüzde 34’ün ve obezite oranı yüzde 31,5’in üzerine çıktığı tespit edilmiştir" dedi.

"Obezite, hastalıklara davetiye çıkarır"

Obezitenin hastalıklara davetiye çıkardığına dikkat Çeken Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürü Eşşe Çelik, "Obezite; tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, felç ve çeşitli kanser türleri gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar için önemli bir risk faktörüdür. Obezitesi olan bireyler genellikle sağlıklı beslenmeme ve sedanter (hareketsiz) yaşam tarzı davranışları ile genetik, psikolojik, sosyokültürel, ekonomik ve çevre faktörlerin karmaşık bir karışımı olan obezite nedeni ile de utanma, suçlanma gibi bazı durumları da yaşayabilmektedirler" ifadelerini kullandı.

Obezite ile mücadele önerileri

Obeziteden korunmak için vatandaşlara önemli önerilerde bulunan Çelik, "Obezite ile mücadele konusunda Dünya Sağlık Örgütünün temel önerileri vardır. Bunlar, yağ, şeker ve tuz oranı yüksek yiyecek ve içeceklerin özellikle çocuklara karşı pazarlanmasını kısıtlamak, şekerli yiyecek ve içecekleri vergilendirmek, besin değeri yüksek yiyecek ve içeceklere uygun fiyat desteği ile daha iyi erişim sağlamak, şehirlerde ve kasabalarda güvenli yürüyüş, bisiklete binme ve tatil için daha fazla alan açmak ve çocuklarımıza erken yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıklarını edindirmek" diye konuştu.

"Çocuklarda obeziteye dikkat"

Çelik öte yandan, obeziteyle mücadelenin çocukluk çağında başlaması gerektiğine dikkat çekerek, "Çocuk ve adolesan döneminde oluşan obezite, yetişkinlik dönemi obezitesi için zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle aile, okul ve çevre yeterli ve dengeli beslenme ve fiziksel aktivite konularında bilgilendirilmelidir. Obezite tedavisi, bireyin kararlılığı ve etkin olarak katılımını gerektiren, tedavisi zorunlu, uzun ve süreklilik arz eden bir süreçtir" şeklinde konuştu.