15 ülkeden 230 akademisyen Alanya’ya geliyor

Alanya Hamdullah Emin Paşa ( HEP ) Üniversitesi, 9-13 Mayıs tarihleri arasında ‘International Week’ etkinliği düzenliyor. Dünyanın çeşitli üniversitelerinde çalışan akademik ve idari personellerinin de davet edildiği etkinlikte; Alanya’nın tarihi yerleri ve doğa güzellikleri, etkinlik süresince yabancı misafirlere tanıtılacak. Etkinlikte 5 gün boyunca konferanslar, sunum ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

“Alanya’nın tarihi yerleri ve doğal güzellikleri tanıtılacak”

Alanya HEP Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ebru Gülbuğ Erol, ‘International Week’ etkinliği hakkında Antalya Valisi Ersin Yazıcı’yı bilgilendirdi. Alanya’nın önemli bir destinasyon olduğuna ve yerleşik yabancı sayısına dikkat çeken Prof. Dr. Erol, “ 9-13 Mayıs 2022 tarihlerinde ilk kez Alanya’da ‘International Week’ etkinliği düzenleyeceğiz. Uluslararası etkinliğin amacı, ortak kurumlarımızla uluslararası işbirliğini güçlendirmek, konferanslar, sunumlar ve atölye çalışmalarında iyi uygulamalar ve deneyimler alışverişinde bulunmaktır. Bu etkinliğimizde Türk kültürünü ve mirasını tanıtmayı planlıyoruz. 5 günlük programda misafirlerimize Alanya’nın tarihi yerleri ve doğa güzelliklerini göstereceğiz, Alanya’nın öne çıkan gastronomik lezzetlerini misafirlerimize tattıracağız” diye konuştu.

“15 ülkeden 230 başvuru aldık”

Bu tip etkinliklerin yalnızca eğitim veya turizm açısından değil aynı zamanda tarihi ve kültürel değerlerin hatırlanması ve tanıtılması açısından gerekli olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Erol, etkinlik hakkında Antalya Valisi Ersin Yazıcı’yı ziyaret ettiklerini, etkinlik açılışına davet ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Erol, “Bu etkinliğimiz için 18 ülkeden 230 akademisyen ve idari personelden başvuru aldık. Bu ülkeler, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Litvanya, Makedonya, Pakistan, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Birleşik Krallık, İspanya, Finlandiya ve Portekiz’dir. 18 farklı ülkeden katılımcıları etkinliğimizde ağırlayacağız. 5 gün boyunca dolu dolu bir hafta bizleri bekliyor. Bu etkinlik bizim için ve Alanya için çok önemli bir etkinliktir. Tüm Alanyalıları ve Antalyalı misafirlerimizi etkinliğimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.