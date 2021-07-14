15 Temmuz sergisi Antalya Şehitler Müzesi’nde açılıyor

Kepez Belediyesi’nin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resim ve heykel sergisi, darbe direnişin yıldönümünde Dokumapark’taki Antalya Şehitler Müzesi’nde saat 18.00’da sanatseverlere kapılarını aralıyor.

Dokumapark, 15 Temmuz darbe direnişinin beşinci yılında özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resim ve heykel sergisi, Dokumapark’taki Antalya Şehitler Müzesi’nde açılıyor. Kepez Belediyesi’nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında açılacak sergi, saat 18.00’da sanatseverlere kapılarını aralayacak. Resim ve heykel sergisinde, Kepez Belediyesi’nin Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) işbirliğiyle düzenlediği 15 Temmuz Ruhu Resim ve Heykel Yarışmasında ödüle layık görülen 2017-2018-2019 yıllarına ait eserler sergilenecek. Türkiye’nin dört bir tarafından resim ve heykel sanatçılarının yanı sıra şehit ailelerinin de katılacağı sergi açılışında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni de düzenlenecek. Tüm Antalyalıların davetli olduğu ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ resim ve heykel sergisinin açılışının ardından Antalya Şehitler Müzesi ziyaret edilecek.