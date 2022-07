15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

Antalya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda Uncalı Şehitliği ziyaret edilerek dualar okundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 6’ncı yıl dönümü Antalya’da çeşitli etkinliklerle anıldı. Etkinlikler çerçevesinde ilk olarak şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara’da şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç’ın Antalya Uncalı Mezarlığı’ndaki mezarı, Vali Ersin Yazıcı, eşi Hanife Yazıcı ve protokol üyeleri tarafından ziyaret edildi. Kur’an-ı Kerim ve duaların okunduğu törende Vali Yazıcı ve protokol üyeleri, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Programda şehit aileleriyle görüşüp sabırlar dileyen Vali Yazıcı, “Allah tüm şehitlerimizden razı olsun. Şehitlerimiz, gazilerimiz ve yüce Türk milleti sayesinde bugün vatanımızda birlik ve beraberlik içinde yaşıyoruz. Bu toprakları yurt tuttuğumuzdan bu yana birliğimiz için mücadele edip, kahramanca savaştık. Bu özellik Türk milletinin asil kanında var. Biz hiçbir haine diz çökmeyiz. Bizim olanı ölene kadar savunuruz. Rabbim bu vatan uğruna şehit olan kahramanlarımız ile bizleri cennette bir araya getirsin. Bu millete de bir daha şehit acısı yaşatmasın inşallah” dedi.

15 Temmuz şehidi Yasin Naci Ağaroğlu Korkuteli’deki kabrinde anıldı

15 Temmuz şehidi Muhammet Oğuz Kılınç’ın kabrini ziyaretin ardından Vali Yazıcı ve Hanife Yazıcı, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde hainlerin açtığı ateşle şehit düşen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu’nun Korkuteli’de bulunan ailesini ziyaret etti. Aileye taziye dileklerini ileten Vali Yazıcı, şehidin ailesine Türk bayrağı hediye etti. Şehit Yasin Naci Ağaroğlu’nun ailesini ziyaretin ardından şehidin Korkuteli’deki kabrine geçen Vali Yazıcı ve Hanife Yazıcı, şehidin kabri başında dua etti.

“Bizim tarafımız her zaman devletimizin yanıdır”

Kabir ziyaretinde konuşan 15 Temmuz şehidi Yasin Naci Ağaroğlu’nun babası Osman Ağaroğlu, “Bizim tarafımız her zaman devletimizin yanıdır” diyerek, “Biz bugün üzüntülü değiliz. Alnımız ak, başımız dik. Eğer memleketimize hayırlı bir evlat yetiştirebilmişsek bu bizim için en büyük gururdur. Biz yasta değiliz. Bu çocuk her ne kadar nüfusta bizim üstümüze kayıtlı olsa da sizin çocuğunuz olmuştur. Bununla da övünebilirsiniz. Biz tarafsız olamayız. Bizim tarafımız her zaman devletimizin yanıdır. Biz ikiyüzlü olamayız. Allah o ikiyüzlülerin şerrinden bizleri korusun. Biz her zaman Hakk’ın yolundayız. Şehitlerimizin şahadeti ile aydınlanan ufuklarımızı Cenab-ı Allah hiçbir zaman karartmasın diyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Törene Vali Yazıcı’nın yanı sıra Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Ali Güllü, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Muratpaşa Kaymakamı Dr. Orhan Burhan, Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Murat Sezgin, Tugay Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan ve çok sayıda emniyet, jandarma ve askeri personelle vatandaşlar katıldı.