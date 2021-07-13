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15 Temmuz fotoğrafları sergisi açıldı

Antalya’da, 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişiminde Türkiye’nin farklı noktalarında yaşanan olayları anlatan fotoğraf sergisi, Muratpaşa Belediyesi’nin ev sahipliğinde Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan’ın katılımıyla açıldı.

ANTALYA 13.07.2021, 14:17
15 Temmuz fotoğrafları sergisi açıldı
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Antalya’da, 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişiminde Türkiye’nin farklı noktalarında yaşanan olayları anlatan fotoğraf sergisi, Muratpaşa Belediyesi’nin ev sahipliğinde Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan’ın katılımıyla açıldı.

Ahmet Sönmez Muratpaşa Halk Kütüphanesi’nce hazırlanan Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadığı olayları anlatan fotoğraf sergisi, Muratpaşa Belediyesi fuayesinde açıldı. Serginin açılışı Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından yapıldı.

Açılışta konuşan Kaymakam Burhan, “Bu darbe girişiminin ve benzerlerinin bir daha yaşanmaması, Türkiye ekonomisinin ilelebet sürülmesi için bugünün unutulmaması gerekiyor” dedi. Hafta boyunca yapılacak etkinliklerle gelecek nesillerin bugünü hatırlaması ve ibretle anması için hafızaları canlı tutacaklarını aktaran Burhan, “Sergimiz bir süre burada açık kalacak. Buradaki fotoğrafların ibret almamız için önemli bir sebep olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Kaymakam Burhan ve Başkan Uysal, davetlilerle birlikte sergiyi gezdi.
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