14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu ALKÜ’de

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkçe ve Türk kültürüne önemli katkılar sağlayacak sempozyum, 20-22 Ekim 2022 tarihleri arasında dünyanın dört bir tarafından bilim insanlarının katılımıyla gerçekleşecek.

Alanya’nın fethinin 800’üncü yılı dolayısıyla geçen yıl “800. Fetih Yılının Eşiğinde Alanya/Alaiye ve Alaaddin Keykubat Sempozyumu”na ev sahipliği yapan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bu yıl 14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu’nu 20-22 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Türkçe ve Türk kültürüne önemli katkılar sağlayacak sempozyum, dünyanın dört bir tarafından bilim insanlarını bir araya getirerek, gelecekteki ortak çalışmalara da zemin hazırlaması hedefleniyor. Türkçeye gönül veren, mesailerini ve emeğini Türkçe üzerine çalışmalara harcayan herkese kucak açacak sempozyum ALKÜ öncülüğünde Türkçe ve Türk kültürüne önemli katkılar sağlayacak. 14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Düzenleme Kurulu, millî kimliğe hizmet noktasında önemli bir vazifenin yerine getirilmesi için fırsat kapısının bir kez daha aralandığını dile getirerek, bilim insanlarını sempozyuma davet etti.