14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu ALKÜ’de başlıyor

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin (ALKÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 20 Ekim’de başlıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Dil Kurumu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Radyo Televizyon Üst Kurulu, Alanya Belediyesi ve UNESCO gibi önemli kurumlar tarafından desteklenen sempozyum, dünyanın dört bir yanından 114 kurumdan 358 bilim insanın katılımıyla gerçekleşiyor. Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, KKTC, Afganistan, İran, Kosova, Bosna-Hersek, Almanya, Rusya, Ukrayna, Moğolistan, Irak, Hırvatistan, Arnavutluk, Sırbistan, Kırgızistan ve Türkiye olmak üzere 18 farklı ülkeden katılımcının olacağı sempozyumda 278 bildirinin sunulması hedefleniyor. Sempozyumun açış töreni Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonunda 20 Ekim saat 10.00’da yapılacak.

"Türk dili ve kültürüne katkı verecek"

Türkçeye ve Türk kültürüne önemli katkılar sağlayacak sempozyumun gelecekteki ortak çalışmalara da zemin hazırlaması planlanıyor. Türkçeye gönül veren, Türkçe üzerine çalışan herkese kucak açan sempozyumun ALKÜ öncülüğünde Türkçe ve Türk kültürüne önemli katkılar sağlayacağı kaydediliyor. 14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Düzenleme

Kurulu, milli kimliğe hizmet noktasında önemli bir vazifenin yerine getirilmesi için fırsat kapısının bir kez daha aralandığını dile getirerek, katılımcı bilim insanlarına ve destekleyen kuruluşlara şükranlarını arz etti.

"Dünya dili Türkçe"

Türkçenin 330 milyonu aşkın konuşan sayısı ile dünyanın en çok konuşulan dilleri arasında olduğunu belirten ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Türkçenin yaklaşık 12 milyon kilometrekarelik bir alanda, birbirine uzak veya yakın lehçeleri ile konuşulan ve yazı dili olarak kullanılan çok geniş bir dil coğrafyası olduğunu kaydetti.

Aynı zamanda Türkçenin dünya dilinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Rektör Kalan, Türkçenin dünya mirasında, kültüründe sanatında, biliminde ve felsefesinde insanlığa hizmet eden ve dünyanın gelişimine katkılar sağlayan bir dünya dili

olduğunu vurguladı.

Kalan, bu önemli organizasyonun Alanya’da yapılmasının Alanya açısından büyük bir kazanım olduğunu belirterek , “Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu”na ev sahipliği yapmanın kıvanç ve mutluluğu

içerisindeyiz”dedi.

"Etkinlik listesi"

‘Çırpınırdın Karadeniz’ parçasıyla milyonlarca insan tarafından sevilen ve gönüllere taht kuran Azerin 20 Ekim Perşembe günü saat 20.00’da konser verecek. 21 Ekim Cuma günü ise ALKÜ Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı ile Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü tarafından saat 20.00’da Türk Halk Müziği konseri yapılacak. Her iki konser ise ALKÜ Kestel Yerleşkesi Amfitiyatro’da gerçekleştirilecek.