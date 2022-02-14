banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Rusya saldırı pozisyonuna geçti...
Rusya saldırı pozisyonuna geçti...
Çalışan annelere 4 ayrı ödeme yapılıyor!
Çalışan annelere 4 ayrı ödeme yapılıyor!
Emeklilere 1.100 TL ikramiye!
Emeklilere 1.100 TL ikramiye!
KDV indirimi zeytin ve zeytinyağına da yansıdı
KDV indirimi zeytin ve zeytinyağına da yansıdı

14 Şubat’ta nikah dairesi yoğunluğu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde dünya evine girmek isteyen çiftlere ev sahipliği yaptı.

ANTALYA 14.02.2022, 16:27 14.02.2022, 16:43
14 Şubat’ta nikah dairesi yoğunluğu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde dünya evine girmek isteyen çiftlere ev sahipliği yaptı.

Evlilik tarihlerinin unutulmaz ve özel bir tarih olmasını isteyen çiftlerin, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Antalya Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğun ’da nikahları kıyıldı. 14 Şubat’ı hayatlarının tarihi olarak evlenme cüzdanına yazdıracak olan çiftler, Antalya Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu’nda ‘evet’ dedi. Bu özel gün için aylar öncesinden randevu alan çiftler, mutluluklarına ortak olmak isteyen sevenleriyle birlikte Büyükşehir Belediyesi Nikâh Salonunu doldurdu.

“Başkan Böcek’ten çiftlere hediye”

Anlamlı günün ilk nikah töreni Selin Demir ile Mahir Tan çifti için gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Nikah Memuru Mustafa Pilavcu’nun kıydığı nikah sonrası çiftlere Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in hediyesi sevginin sembolü kırmızı gül ve kahve fincanı hediye edildi.

“14 Şubat artık daha anlamlı”

14 Şubat’ı özel bir gün olduğu için seçtiklerini dile getiren gelin Selin Demir, “Hem nikahımıza hem de 14 Şubat’a daha anlam kattık. Çok heyecanlı ve mutluyuz. Bizim gibi bugün evlenecek tüm çiftlere mutluluk diliyoruz” dedi.

“Sevgi gününde unutulmadılar”

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi’nin misafirlerini de unutmadı. Park Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı Hurma Bitki Üretim Tesisi’nde üretilen Begonya cinsi çiçekler hasta ve hasta yakınlarına verildi. Birim sorumlusu Cüneyt Güven, “Alzheimer hastalarının istedikleri unutulmamak, hatırlanmak. Hasta bu durumdan haberdar değil ancak hasta yakınları bu durumun daha farkında oldukları için bu tür aktivitelerle moral buluyorlar” diye konuştu.

Yorumlar (0)
-0°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Manisa Futbol Kulübü 23 29
10. Gençlerbirliği 23 29
11. Boluspor 21 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. Manchester City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 25 41
5. M. United 24 40
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 23 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11