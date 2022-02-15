14 Şubat konserinde evlenme teklifi

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası’nın 14 Şubat Sevgililer Günü konserinde, Berkant Özcan rol aldıkları amatör bir tiyatro oyununda tanıştığı Fulya Ertemçöz’e evlenme teklif etti. ‘Yıldızların altında’ şarkısının ardından sahneye çıkan Özcan, Ertemçöz’ü sahne davet etti ve diz çökerek evlilik yüzüğünü uzattı.

Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Muratpaşa Belediyesi Korosu, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel bir konser verdi. Türkan Şoray Kültür Merkezi’ndeki konser için salon doldu. Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın eşi Ümran Uysal ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarı’nın da ilgiyle takip ettiği konser, Gençlik Orkestrası’nın efsane dizi Game of Thrones’in jenerik müziğini seslendirmesiyle başladı.

Orkestra şefliğini Emrah Aydın’ın yaptığı solist olarak İrem Ünal’ın yer altığı konser I will survive, Senden Başka, Hayat Bayram olsa gibi şarkılarla devam ederken konserin sürprizi öğretmen çiftten geldi. Yıldızların altında şarkısının ardından Berkant Özcan, orkestra şefi Emrah Aydın’dan izin alarak sahneye çıktı ve birlikte rol aldıkları amatör tiyatro oyunu Payidar’da tanıştığı Fulya Ertemçöz’ü sahneye davet etti.

Şaşkınlık içinde Ertemçöz sahneye gelirken perdeye ikilinin fotoğrafları yansımaya başladı. Sevgilinin önce elini tutan Özcan, diz çöktü ve kırmızı kadife kutu içindeki yüzüğü Ertemçöz’e uzatıp evlenme teklif etti. Oldukça duygulanan Ertemçöz, Berkant Özcan’a sarılarak telifi kabul etti. Evlilik teklifinin ardından salonda büyük bir alkış koparken Sevgililer günü konseri birbirinden hareketli şarkılarla devam etti.