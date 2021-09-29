14 hafız için tören düzenlendi

Korkuteli Müftülüğü Merkez Yatılı Hafızlık Erkek Kur’an ve Dürdane Önal Yatılı Kız Kur’an Kursu’nda 12 Erkek, 2 Kız hafızlık merasimini tamamladılar.

Korkuteli İlçe Müftüsü Mustafa Kızmaz törende yaptığı konuşmada Korkuteli ilçesinin Antalya ve yöresinde hafızlar diyarı olarak bilindiğini belirterek "

İlçemizde Merkez Erkek Hafızlık Yatılı Kur’an Kursu ve Dürdane Önal Kız Hafızlık Yatılı Kur’an Kursu’nda yetişen hafızlarla Korkuteli’nin daha nice seneler boyunca bu güzel özelliğinin devam ettireceğine şahit olduk. Her sene erkek ve kız Kur’an kurslarımızdan 60’a aşkın hafızlık belgesini alan öğrencinin olması Antalya’da en fazla hafız yetiştiren ilçe konumunda olduğumuzu gösteriyor” dedi.