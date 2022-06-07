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12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, “Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

ANTALYA 07.06.2022, 13:40
12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, “Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Korkuteli’nin Kiremitli Mahallesi’nde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Korkuteli JASAT ekipleri tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. “Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O. isimli şahıs gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli işlemlere başlandığı bildirildi.

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