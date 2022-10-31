12. Antalya Kitap Fuarını 1 milyon 9 bin 678 kişi ziyaret etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 12’incisi gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı, rekor ziyaretçi sayısı ile sona erdi. 10 gün boyunca süren, 215 yazar ve 220 yayın evininin katıldığı Antalya Kitap Fuarı’nı 1 milyon 9 bin 678 kişi ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kitap fuarının katılımcı ve okurlarına teşekkür ederken, gelecek yıl fuarı ‘Cumhuriyet’in 100. Yılında Atamızı Anmak’ temasıyla yapılacağını açıkladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli kültür etkinlikleri arasında yer alan Antalya Kitap Fuarı, 10 gün boyunca Antalyalı vatandaşlara kültür şöleni yaşattı. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde 215 yazar ve 220 yayınevinin kitapseverler ile buluştuğu Antalya Kitap Fuarı’na Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. Kitap severler sevdiği yazarlar ile bir araya gelerek, kitaplarını imzalatma fırsatı buldu.

Ünlü yazarlar okurlar ile buluştu

Gülseren Budayıcıoğlu, Ayşe Kulin, Üstün Dökmen, Sevil Atasoy, Altan Öymen, Enver Aysever, Osman Pamukoğlu, Sinan Akyüz, Mustafa Karataş, Ahmet Şafak, Ömür Sabuncuoğlu gibi birbirinden ünlü yazarların okuyucularıyla buluştuğu 12. Antalya Kitap Fuarı, rekor bir ziyaretçi sayısı ile sona erdi. Yazarların önünde saatler süren imza kuyruklarının oluştuğu fuar, 1 milyon 9 bin 678 kişiyi ağırladı.

Tema gelecek yıl ‘Cumhuriyet’in 100. yılında atamızı anmak’

“Hayata Okuyarak Devam” sloganıyla düzenlenen fuarda, her gün kitaplarını imzalayan ve ziyaretçilerle sohbet eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kapanışta emeği geçen herkese, tüm katılımcılara ve okuyuculara teşekkür etti. Başkan Muhittin Böcek, fuarın önümüzdeki yıl ‘Cumhuriyet’in 100. Yılında Atamızı Anmak’ teması ile gerçekleştirileceğini belirtti. Başkan Böcek, konuşmasının ardından tüm yayınevi temsilcilerine ve ziyaretçilere baklava dağıttı.

Son günde uzun kuyruklar oluştu

12. Antalya Kitap Fuarı’nın son gününde ise genç okurların sevdiği isimlerden Ceren Melek, Leman Veli, Meral Atmaca gibi isimlere kitaplarını imzalatmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Naim Babüroğlu, Işık Öğütçü, Sadık Usta, Anooshirvan Mianji, Engin Alan da kitap fuarında okurları ile bir araya geldi. 12. Antalya Kitap Fuarı’nın 10’uncu gününde indirimli kitap almak isteyen vatandaşlar gün boyu fuarı gezerek, keyifli vakit geçirdi.