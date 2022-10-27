Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli kültür etkinlilerinden biri olan 12. Antalya Kitap Fuarı dolu dolu geçiyor. Kitap Fuarı’nın 6’ıncı gününde öğrenciler, vatandaşlar fuara yoğun ilgi gösterdi. 200’den fazla yayınevinin yer aldığı Antalya Kitap Fuarı’nda vatandaşlar her kesime hitap eden kitaba ulaşabiliyor. Vatandaşlar fuara katılan yazarlara kitaplarını imzalatarak, sohbet etme fırsatı buluyor.

Hem kitap imzalıyor hem vatandaşla bir araya geliyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de 12. Antalya Kitap Fuarı’nda hem vatandaşlarla bir araya geliyor hem de yeni çıkan “İkinci Yaşam; Siyaset ve İhanet” kitabını imzalıyor. Kitap fuarını Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Cumhuriyet Halk Partisi Döşemealtı İlçe Başkanı Reşit Doğan da ziyaret ederek, Başkan Muhittin Böcek’e yeni kitabını imzalattı. Başkan Böcek, fuarda tek tek vatandaşlarla sohbet ederek, bol bol fotoğraf çektirdi. 12. Antalya Kitap Fuarı, 30 Ekim Pazar gününe kadar Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyarete açık kalacak.