112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için protokolü imzalandı

Vali Ersin Yazıcı, hayırsever Bekir Şimşek ile Kepez’de yapılacak olan “Mustafa-Şerife Şimşek 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu” için protokol imzaladı. Antalyalı hayırseverlerin hayır noktasında adeta yarıştığının altını çizen Vali Yazıcı; “Eğitimden sağlığa hayırseverlerimizin şehrimize katkısı tüm hızıyla devam ediyor. Desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vali Ersin Yazıcı, hayırsever Bekir Şimşek ile Kepez’de 100 metrekarelik alana yapılacak olan “Mustafa-Şerife Şimşek 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu” için protokol imzaladı. Antalya Valiliğinde düzenlenen protokol törenine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük ve hayırsever Bekir Şimşek katıldı.

“El birliğiyle şehrimize katkı sunacağız”

Hayırsever Bekir Şimşek’e teşekkür ederek sözlerine başlayan Vali Yazıcı; “Hayırseverlerimiz eğitimden sağlığa birçok noktada şehrimize değer katmaya devam ediyor. Turizmde öncü şehir Antalya’mız, hayırseverde de öncü şehir. Allah sizin gibi gönlü güzel insanlarımızın sayısını arttırsın. O yüzden hep diyorum, bu iş para işi değil gönül işidir. Şehrimize yapmış olduğunuz bu katkı bizler için çok değerli. El birliğiyle şehrimize katkı sunacağız. Turizmin başkenti Antalya’mızı her anlamda öncü yapacağız” şeklinde konuştu.

9’uncu 112 noktası

Protokolde konuşan Kepez Belediye Başkanı Tütüncü; “Hayırseverimize yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Hayırseverlerimizin yapmış olduğu katkılar sağlık alanında gücümüze güç katıyor. Geniş gönüllülüklerinden dolayı tebrik ediyorum. Biz de belediye olarak hayırseverimize her türlü desteği vermeye hazırız. Kepez’de 8 tane 112 noktamız var. Bu protokolle inşallah bu sayı 9’a yükselecek” dedi.

“İnşallah bu protokol daha başlangıç”

Protokolün Antalya’ya hayırlı olması temennisinde bulunan hayırsever Şimşek şunları kaydetti: “Sayın Valim bu protokole öncü olduğunuz için öncelikle size teşekkür ediyorum. İnşallah bu protokol daha başlangıç. Devamı gelecek.”

“Ne zaman ihtiyacımız olsa hayırseverlerimiz desteğe hazır”

Hayırseverlerin desteğiyle eğitim ve sağlık kalitesini daha da ileri noktalara taşıdıklarının altını çizen Vali Yazıcı şunları kaydetti: “Ne zaman ihtiyacımız olsa hayırseverlerimiz hem bina yapımında hem maddi destek anlamında her zaman destek veriyor. Antalyalı hayırseverlerimiz hayır noktasında adeta yarışıyor. Ben tüm hayırseverlerimize tekrardan teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin.”

İmzalanan protokolle, Kepez’de 100 metrekarelik alana yapılacak olan “Mustafa-Şerife Şimşek 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu”nun 6 ay içerisinde tamamlanacağı bilgisi verildi.