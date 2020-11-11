10 Kasım’da meşaleler yakıldı

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için özel program düzenledi. Covid-19 pandemisi nedeniyle katılımcı sayısı sınırlı tutulan program da, meşale mumlar yakıldı.

Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen özel programda, gazeteci, yazar ve belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk’ün de katılımıyla ‘Sonsuzluğa’ isimli film gösterimi ve Serenad Bağcan’ın Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan dinletisi gerçekleştirildi. Programda katılımcıların yaktığı mumlar ve meşaleler geceyi aydınlattı.

‘Manastırın Ortasında’

Covid-19 pandemisi nedeniyle sınırlı sayıda katılımcının ateşleri ölçülerek alana alındığı programa, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal evsahipliği yaptı. Programa CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin ,CHP İlçe Başkanı İbrahim Demir Atatürkçü Düşünce Derneği Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş, Muratpaşa Belediye Meclis üyeleri katıldı. Başkan Uysal, Serenad Bağcan, Nebil Özgentürk ve Muratpaşa Belediyesi Kültür Sanat Sorumlusu İlke Türkdoğan’la birlikte Atatürk’ün sevdiği ‘Manastırın Ortasında’ türküsünü seslendirdi.

“Bıkmadan, usanmadan anlatacağız”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bıkmadan, usanmadan anıp, yeni kuşaklara anlatacaklarını söyleyen Uysal, “Milletine muasır medeniyetin üzerine çıkma idealini, ülküsünü bahşetmiş ve bunun gereğini bunun altyapısını ortaya koymuş, cumhuriyeti ilan etmiş ve bu demokrasinin önkoşuludur, demokrasiye geçeceğiz demiştir. İlimi irfanı esas alacağız. İnanç dünyamızı da tertemiz, bütün hurafelerden, etnik ve kültürel ögelerden arınmış bir şekilde yaşayacağız, uygulayacağız, ilimle irfanla barışık şekilde kurgulayacağız demiştir” ifadelerini kullandı.