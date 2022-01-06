banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Altının gram fiyatı 796 liraya çıktı!
Altının gram fiyatı 796 liraya çıktı!
Kazakistan Merkez Bankası işlemleri durdurdu
Kazakistan Merkez Bankası işlemleri durdurdu
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Dolar ve Euro ne kadar oldu?

1. Ulusal Propolis Konferansı

1. Ulusal Propolis Konferansı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu ve Bee’o Propolis Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Dr. Samancı, propolisin korona virüse karşı yüzde 98 koruma sağladığının ispatlandığını belirterek, “Anadolu propolisinin Covid-19’a karşı antiviral gücüyle ilgili en güncel çalışma, sağlık çalışanlarında düzenli Anadolu propolisi kullanımının yüzde 98 oranında koruyucu etki gösterebileceğini ortaya koyuyor” dedi.

ANTALYA 06.01.2022, 12:01
1. Ulusal Propolis Konferansı

1. Ulusal Propolis Konferansı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu ve Bee’o Propolis Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Dr. Samancı, propolisin korona virüse karşı yüzde 98 koruma sağladığının ispatlandığını belirterek, “Anadolu propolisinin Covid-19’a karşı antiviral gücüyle ilgili en güncel çalışma, sağlık çalışanlarında düzenli Anadolu propolisi kullanımının yüzde 98 oranında koruyucu etki gösterebileceğini ortaya koyuyor” dedi.

Etkinliğe, diyetisyen, eczacı ve hekim olmak üzere farklı uzmanlık alanlarından 200’ü aşkın uzman katıldı. Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen etkinlikte, propolisin doğru üretim teknikleri ve özütleme teknolojisinden, insan sağlığı ve beslenmesi üzerine etkilerine kadar farklı konular tartışıldı. 5 farklı uzman tarafından gerçekleştirilen sunumlar ilgi ile takip edildi. Konferansta; Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı “Her Arı Ürünü Aynı Değildir. Arı Ürünlerinde Kalite Sorunları”, Prof. Dr. Tanju Besler "İnsan Beslenmesinde ve Sağlığında Propolis’in Yeri”, Prof. Dr. Zekayi Kutlubay “Dermatolojide Propolis”, Doç. Dr. Engin Celep ise "Eczacılıkta Apiterapinin Yeri" başlıklı sunumlarını paylaştı. BEE’O Propolis Kurucu Ortağı ve Ziraat Yüksek Mühendisi Taylan Samancı ve Doç. Dr. Yavuz Dizdar’ın da katıldığı etkinlikte, katılımcılar propolis hakkında merak ettikleri birçok soruya yanıt buldu.

“Doğru propolis üretimi sözleşmeli arıcılık ile mümkün”

Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı konuşmasında arı ürünlerinde sahteciliğe karşı kalite ve standardizasyonun öneminden ve sözleşmeli arıcılığın öneminden bahsetti. Dr. Tanuğur, “Girişim hikayem oğlumun yaşadığı bağışıklık problemini propolis ile çözmemle başladı. Bu ürünlerin Türkiye’de üretilmediğini ve ithal edildiğini gördüğümde kendim üretmeye karar verdim. Bir Ar-Ge projesi olarak sonucu olarak başladığımız bu girişimimiz ve üretim süreci, şimdi devlet ve üniversite destekli ihracat yapan uluslararası bir yapıya evrildi. Şu an Türkiye’nin ilk ve tek yerli inovasyon ödüllü Anadolu propolisi üreticisiyiz, aynı zamanda sözleşmeli arıcılık modeli ile polen, arı ekmeği, ham bal, arı sütü ve arı zehri de üretiyor ve bu değerli arı ürünlerini Ar-Ge merkezimizde 60 farklı formüle dönüştürüp 17 ülkede tüketicilerle buluşturuyoruz. Dünya’da ve ülkemizde bir ilk olan ve eşim Ziraat Yüksek Mühendisi Taylan Samancı’nın liderliğinde yürüyen “Sözleşmeli Arıcılık Modeli” ile sürdürülebilir ve izlenebilir bir üretim süreci gerçekleştiriyoruz. Sözleşmeli arıcılarımıza alım garantisi veriyor ve “İyi Arıcılık Uygulamaları” prensipleri ile elde edilen tüm ürünlerin kalitesinin de yüksek standartlarda olmasını sağlıyoruz” dedi.

“Anadolu propolisi çok zengin”

Beslenme ve Diyetetik uzmanı Prof.Dr. Tanju Besler konferansta gerçekleştirdiği sunumda Anadolu propolisinin çok zengin olduğuna değinerek, “Propolisin kullanım alanlarını incelediğimizde; kanser, obezite, psikiyatrik hastalıklar, kardiyovasküler sorunlar, ağız ve diş sağlığı gibi birçok hastalığın tedavisinde destekleyici olarak önemli faydalar sağladığını görüyoruz. Bilimsel çalışmalar, bağışıklık sistemini güçlendirmede ve düzenlemede etkili bir arı ürünü olduğunu da ispatlıyor. Bunun yanında, yine literatüre baktığımızda, Propolisin Covıd-19’a karşı antiviral etkisini gösteren birçok bilimsel çalışma mevcut. Bir çalışma, propolisin, Covıd-19 aşılarının etkinliğini arttırdığını ortaya koymaktadır. Özellikle Anadolu propolisinin, Anadolu coğrafyasındaki bitki zenginliği nedeniyle, çok zengin polifenoller içerdiğini biliyoruz” diye konuştu.

“Pandemide özellikle Anadolu propolisinin farkı ve değeri çok daha net olarak ortaya çıktı”

Eczacı Doç. Dr. Engin Celep “İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişi olan arı ürünleri, günümüzde de halen birçok toplum tarafından kullanılan şifalı besinler. Özellikle Anadolu coğrafyamız endemik bitkiler açısından dünyanın en zengin bölgesi ve bu nedenle Anadolu arı ürünleri de çok daha yüksek kalitede. Ülkemizde ne yazık ki Çin kökenli içeriği ve menşei belli olmayan, propolis adıyla satılan ama propolise ait etken maddeleri taşımayan ürünler bulunmakta. Bir standardı olmadığı için denetimi ve kontrolü de yapılmıyor bu ürünlerin. Gerçek Anadolu propolisi kontrollü koşullarda üretilip, uzman gıda mühendisleri kontrolünde, etanol, glikol veya gliserol içeren çözgenler ile özütlendiğinde, literatürde bahsedilen faydaların hepsini gösterebilir. Bu noktada tüketicilerin dikkatli olmasını öneriyorum” şeklinde konuştu.

“Anadolu propolisi, Manuka balına göre çok daha güçlü antibakteriyel etki gösteriyor”

Arı Ürünleri Uzmanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı sunumunda, Dünya’da 22 ülkede propolis özütü olarak satılan, 157 farklı propolis örneğinin etken maddelerini ve antioksidan özelliklerini inceledikleri çalışmadan bahsetti. Dr.Tanuğur “Piyasada çok fazla sahte propolis bulunduğunu tespit ettik. Özellikle tek başına su veya yağ ile özütlendiği iddiası ile satılan ürünlerin tamamında propolise ait etken maddelerin bulunmadığını ve bu konuda tüketicilerin yanıltıldığını belirledik. Ürünlerin yüzde 98’i etiketinde beyan edilen miktarda propolis içermiyordu. Sonuç olarak acilen hem ülkemizde hem de Dünya’da propolis özütlerinin standardının oluşturulması ve gerekli denetimlerin piyasada düzenli olarak yapılması gerekiyor. Anadolu propolisi ile yaptığımız bir çalışmada, Anadolu propolisinin damla, sprey ve ballı karışım formunda, Yeni Zelanda’nın bir bal çeşidi olan Manuka balının antimikrobiyal etkisinden çok daha güçlü antimikrobiyal etki gösterdiğini belirledik. Manuka balı yüksek antibakteriyel etki gösteren bir ürün olarak bilinmesine rağmen, bu çalışmalardan elde edilen verilere göre, Anadolu arı ürünleri çarpıcı biçimde Manuka balına göre en az 3 kat daha yüksek antibakteriyel etki gösteriyor” diye konuştu.

“Anadolu propolisinin Covid-19’a karşı yüzde 98 oranında koruyuculuk sağladığı ispatlandı”

Dr. Tanuğur; bu çalışmaların yanı sıra Anadolu propolisinin faydalarını ortaya koyan birçok çalışmayı detaylandırdı ve son yıllarda Covid-19 üzerine yürütülen bilimsel yayınları anlattı. Dr.Tanuğur “Anadolu propolisinin Covid-19’a karşı antiviral gücüyle ilgili en güncel çalışma, sağlık çalışanlarında düzenli Anadolu propolisi kullanımının yüzde 98 oranında koruyucu etki gösterebileceğini ortaya koyuyor. Bu çalışmada, günde 40 damla yüzde 30’luk Anadolu propolisi özütü kullanılan sağlık çalışanlarında, Covid-19’a yakalanma riskinin, kullanmayanlara göre yüzde 98 oranında azaldığı belirlendi. Bu etki, propolisin hem bağışıklığı destekleme, hem de antiviral özelliğinden kaynaklanmaktadır ” dedi

“Propolisin cilt sağlığına faydaları”

Dermatolog Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, “Dermatolojide Propolis” konusu ile propolisin cilt sağlığındaki faydalarını anlattı. Kutlubay, “Yaşlanma oksidatif bir süreçtir, propolis de doğal ve etkili bir antioksidandır. Bu noktada propolis; ciltte kırışıklık, sarkma, ton dengesizliği gibi durumlarda faydalanabileceğimiz eşsiz doğal bir bileşendir. Bilimsel çalışmaları incelediğimizde propolisin foto yaşlanma dediğimiz zararlı güneş ışınlarına bağlı yaşlanma; yara, yanık ve ülser tedavisinde; mantar, uçuk ve akne tedavisinde kullanıldığı ve faydalı olduğunu görüyoruz. Ayrıca bilimsel yayınlarda, egzama ve sedef gibi bağışıklığı ilgilendiren zorlu cilt hastalıklarında da propolis, arı sütü ve arı zehrinin kullanımı ve olumlu etkiler sağladığı bildiriliyor. Propolisin cilt üzerindeki koruyucu ve yenileyici etkisi bilimsel çalışmalarla da gösterilmiştir. Ürünlerinde saf Anadolu propolisi kullanan ve dermatolojik olarak test edilmiş markaların ürünlerini tercih etmenizi öneririm” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8