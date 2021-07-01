1 Temmuz Kabotaj Bayramı, Finike’de düzenlenen törenle kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 95’inci yıl dönümü dolayısıyla Finike’de tören düzenlendi.Sahil Güvenliğe ait 914 numaralı bot ile denize açılan ilçe protokolü üyeleri Deniz Şehitleri anısına suya çelenk bıraktı.

Törende konuşan Finike Kaymakamı Zafer Sağ, “Ülkemizde 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren kabotaj yasası, gerek Türk Denizciliğinin bağımsızlığı ve geleceği açısından gerekse milletimizin denizlerimizdeki egemenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Devletimiz de Mavi Vatan olarak adlandırdığımız denizlerimizde ülkemizin denizcilik potansiyelinin geliştirilmesi ve dünya ölçeğinde hak ettiği yeri alması hususunda çalışmalarını hızla sürdürmektedir. Bu vesile ile 95. Yıl dönümünü kutlayacağımız 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anarken, başta denizcilerimiz olmak üzere tüm halkımızın Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutluyorum" dedi.

Törene Finike Kaymakamı Zafer Sağ, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Finike Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Sahil Güvenlik TCSG 914 Bot Komutanı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Melih Başaran, Liman Başkan Vekili Hakan Bağyiğit ve Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Cihan Ali Özbek katıldı.